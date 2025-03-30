安東年先是手掌起老繭，然後開始一塊塊、一層層地脫皮。手總接觸含有農藥和肥料的土，被污染了。多肉植物是大自然對愛美人類的饋贈，但如果沒有安東年和惠芬這些勤勤懇懇做著實生優育的花卉工作者，以人類的智慧和汗水，加速著美的進程，很難去到今天這麼一個豐富多彩的程度。

他最佩服惠芬的地方就是，她能用兩棵看上去很普通的母本，雜交出合乎人類共同審美標準的全新品種──所以她能獲獎。植物基因的遺傳和組合，是個複雜而精妙的過程，從業者必須要具有過人的毅力和慧眼，才能有所成就。

正當安東年胡思亂想的時候，接到老婆從哈爾濱打來的電話。因為寒假，也因為足夠冷，安東年老婆跟她姊姊，帶著三個小孩去哈爾濱看雪。她在電話裡嘩嘩大叫，說早知家裡下這麼大雪，就不跑到這麼遠的地方受罪了。

她是一位小學老師，安東年的中學同學，在家裡待著的這些年，從沒見過下大雪。沒想到專門跑去北方看雪，家裡就下起了大雪。老婆這通自我感覺良好的電話令安東年有些無奈，他最受不了自己老婆的地方就是，她永遠都要佔據主動。明明只是一位小學老師，卻擺大學教授的款，好像全家都是她教的小學二年級的學生──小學老師永遠都比學生懂得多，包括種花、開工廠。

大家都說安東年兩公婆有夫妻相，很登對，但做為當事人，安東年不這樣認為。他老婆常因為自己讀過大學而安東年沒有覺得委屈，令他憋悶。結了婚以後他才開始懷疑，老婆嫁給自己的動機有點可疑，可能是因為他家比較有錢，也可能是因為師範學校的男生太少，她找不到更好的。（一二）