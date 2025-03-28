我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

大雪落花棚（一○）

李東文
聽新聞
test
0:00 /0:00

快到家時，安東年接到一個奇怪的電話：「你打死了我的野豬，賣給老闆娘得了四千元，理應要分給我兩千元。」

他覺得有點莫名其妙：這人是誰呢，難道野豬是他家養的？可既然是他家的，為什麼只要分走一半，而不是全部？他實在是沒法理解，無非是一頭不知從哪跑出來的小野豬而已，怎麼弄得跟美國總統選舉似的，人人都在說。他現在聽到「野豬」這兩個字，都有種頭皮發麻的感覺。

4

第二天早上，安東年起來往窗外看一眼，心就揪了起來，又下雪了。雖然這雪下得並不大，但也叫他膽顫心驚，忍不住在心裡揣測，這會不會是壓死駱駝的最後一根稻草？

母親在樓下高聲喊安東年，說有人找他。安東年心裡擱愣了一下，以為是惠芬反悔了，過來拿回昨天她送給自己的花。這盆花往少裡說都值三千！來訪者不是惠芬，是個胳膊用藍色醫用吊帶掛在胸前的男人，臉上青一塊、紅一塊，有些皮外傷。安東年睡眼朦朧，隔了好一會才認得是安東平，昨天被野豬拱傷那對夫妻中的丈夫。他說野豬拱的是他不是安東年，所以安東年應該分給他一半的錢。

「你老婆傷得嚴重嗎？」安東年問。

「比我嚴重，」東平說，「躺在床上起不來。肋骨斷了好幾根，這裡──還有幾個洞。」他一邊說，一邊用能活動的手指指肚子上一點的位置。

安東年想笑，但又不好意思笑，說如果不是自己打死了野豬，他兩公婆很有可能要被野豬拱死的。

「但我們沒有死，而且受了傷。」

「那又怎樣？」（一○）

上一則

下雪了

下一則

回應天空裡的一片雲

延伸閱讀

大雪落花棚（一）

大雪落花棚（一）
下雪天

下雪天
達美航班多倫多機場強風大雪中降落翻覆 19人受傷

達美航班多倫多機場強風大雪中降落翻覆 19人受傷
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

熱門新聞

王鼎鈞談到激動處，時而比手，時而沉思。（記者何振忠／攝影）

人物側寫／不計後果 百歲鼎公「明月直入，無心可猜」

2025-03-22 19:44
王鼎鈞與妻子王棣華在自家後院賞梅，攝於2009年5月17日。（本報資料照片）

談此生歸屬 王鼎鈞：故鄉是我的初戀，紐約是我的婚姻

2025-03-22 02:23
作家王鼎鈞著作逾40種，作品及人生一如長河，數十年創作不輟，近日出版自選集「江河旋律」，他在世界日報專訪中暢談創作，樂此不疲。(記者何振忠／攝影)

世報專訪╱百歲王鼎鈞：如此這般 貫徹始終成作家

2025-03-22 02:30
圖／Mrs.H

外婆燒著的時候

2025-03-21 02:01
（圖／忍星攝影）

未完的旅程

2025-03-21 02:00

千里姻緣

2025-03-26 02:00

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」