快到家時，安東年接到一個奇怪的電話：「你打死了我的野豬，賣給老闆娘得了四千元，理應要分給我兩千元。」

他覺得有點莫名其妙：這人是誰呢，難道野豬是他家養的？可既然是他家的，為什麼只要分走一半，而不是全部？他實在是沒法理解，無非是一頭不知從哪跑出來的小野豬而已，怎麼弄得跟美國總統選舉似的，人人都在說。他現在聽到「野豬」這兩個字，都有種頭皮發麻的感覺。

4

第二天早上，安東年起來往窗外看一眼，心就揪了起來，又下雪了。雖然這雪下得並不大，但也叫他膽顫心驚，忍不住在心裡揣測，這會不會是壓死駱駝的最後一根稻草？

母親在樓下高聲喊安東年，說有人找他。安東年心裡擱愣了一下，以為是惠芬反悔了，過來拿回昨天她送給自己的花。這盆花往少裡說都值三千！來訪者不是惠芬，是個胳膊用藍色醫用吊帶掛在胸前的男人，臉上青一塊、紅一塊，有些皮外傷。安東年睡眼朦朧，隔了好一會才認得是安東平，昨天被野豬拱傷那對夫妻中的丈夫。他說野豬拱的是他不是安東年，所以安東年應該分給他一半的錢。

「你老婆傷得嚴重嗎？」安東年問。

「比我嚴重，」東平說，「躺在床上起不來。肋骨斷了好幾根，這裡──還有幾個洞。」他一邊說，一邊用能活動的手指指肚子上一點的位置。

安東年想笑，但又不好意思笑，說如果不是自己打死了野豬，他兩公婆很有可能要被野豬拱死的。

「但我們沒有死，而且受了傷。」

「那又怎樣？」（一○）