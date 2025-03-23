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他說：「我能不能同時擁有兩個女朋友？我不想放棄你，但我又擺脫不掉她。」

何平的敘述，讓露露情何以堪。她又氣憤、又悲傷，整個人都顫抖了起來，什麼話也不想說。擱下電話，她「嗚嗚」地哭泣起來。這雖不是她的初戀，卻是她本科和研究生期間，長達七年的男朋友。七年的戀愛，就這麼輕易地被拋棄了。愛情之於何平在現實困境面前，是不值錢的易碎品。

大約有半年多時間，露露都沉浸在失戀裡。

後來，在紐約大學遇上了中國留學生 柳毅，露露才慢慢從失戀中走出來，投入到新的戀愛中。柳毅讀歷史學博士，比露露高一級。那天，露露想去中國超市購物，一時沒有找到合適的有車人選，灰心喪氣時，忽然想到了柳毅。柳毅有輛黑色的轎車，下課後時常開車兜風，何不讓他載自己跑一趟中國超市呢？

柳毅接到露露的短信，毫不猶豫地帶她去中國超市。柳毅開車，露露就坐在副駕駛座位上與他閒聊。她說外祖母家的後院有一片桑樹林，每到夏天就會有不少孩子爬樹去摘桑樹果。有一次她從高高的桑樹上掉下來，一屁股坐在了地上，嚇得外祖母不知所措，臉色發白。露露興致勃勃地講著童年故事，不知不覺超市就到了。

在超市裡，露露選了蘋果、香蕉、波羅，還有瓜子、蜜餞，雞蛋、牛奶 、水餃等。自這一次中國超市購物後，露露和柳毅的交往頻繁起來。沒過幾天，他們確定了戀人關係，接著就同居在校內的一套公寓裡。

日子如水般流淌過去，臨近畢業時，柳毅提出分手。分手後的柳毅，以迅雷不及掩耳的速度，與一個比他大三歲的美籍印度裔女人結婚，這女人還帶過來一個五歲的女兒。這下，柳毅即使暫時找不到工作，也有了留在美國的合法身分了，露露心裡對他極其鄙視。

兩年了，露露內心依然渴望真正的愛情，這時她遇上了托米。這會兒，露露以往兩次失敗的戀愛，快鏡頭般地在眼前忽閃而過。她繼續往前走。上坡路，讓她走得心跳加速，十分疲勞。這時四周暮色越來越濃，一隻小白貓從她腳前竄過，好在前面就是她租住的小木屋了。

2

初冬的日子，氣候變化無常。一夜大風，滿地色彩繽紛的落葉，也是一道不錯的景致。露露家的後院，有一棵柿子樹，還有一棵蘋果樹，被風颳下來的果實，躺在草地上。它們有的摔破了腦袋，有的磨破了皮。露露小心翼翼地把它們撿起來，放到水桶、臉盆、大鋼精鍋，以及兩只竹籃裡。但剩下的還有很多，她想把它們搬運到一只木桶裡。

托米的白色凌志車，拐上露露家門前的車道時，露露正從門前的柴房裡，拿出一只顏色斑駁的木桶朝後院走去。一隻黃蜂在她眼前飛旋，她躲閃開去。托米長長的身影落在草地上，她回頭嫣然一笑，托米跟著她來到了後院。

托米脫掉外套，捲起袖子，動作麻利地將地上的蘋果捧到木桶裡，又將柿子裝進一只紙箱。這時天空瓦藍、瓦藍的，幾隻烏鴉在他們的頭頂盤旋，發出「啊啊」的叫聲。托米把木桶和紙箱端進屋內，露露選上幾只又紅又大的蘋果，也選了幾只沒摔破皮的柿子，裝進一只沃爾瑪 的塑料袋裡，準備讓托米帶回去。然後，她脫掉外衣說：「好了，洗洗手吧。喝茶，還是咖啡？」

「咖啡。」托米說。

露露廚房裡的鍋、碗、瓢、盆，都是房東留在那裡的，有一股腐酸味兒。露露用洗潔精、蘇打水，也洗不掉那味道。所以，她自己買了一只鍋、兩只碗和兩只杯子，還有叉子和筷子。她給托米煮了一杯咖啡，給自己倒了杯牛奶，兩個人坐在餐桌前，邊喝邊聊天。托米注視著她低領羊毛衣內，露出來雪白的皮膚。

托米開車回家時，已近黃昏了。露露目送著他遠去的白色凌志，回轉身來一口氣吃了三個柿子。然後抹了下嘴巴，半躺在一張咖啡色布套的沙發上。一隻蒼蠅「嗡嗡」叫著，在窗玻璃上來回飛旋。露露懶得起來消滅牠，心裡正為托米是個已婚男人而煩惱。

不過，好在托米沒有孩子，露露就有了競爭的機會。露露這麼一想，心情又好了起來。她回憶與托米在一起的每一個細節，特別是他捲起袖子搬運蘋果時，胳膊內側彎彎曲曲淡藍色的青筋，就像她從前畫過的，一幅藍色樹枝的油畫。露露不知不覺在沙發上睡著了，醒來後看見托米發來的語音短信。

那些甜言蜜語，一遍遍在她耳畔迴盪，讓她心潮澎湃。她相信托米是愛她的，真正愛她的。轉眼，他們的戀愛就過去了幾個月。每個周末，托米都會來陪伴露露過上一整天。這已成了他們的習慣和規律。（二）