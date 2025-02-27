我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

邊界（一一）

木工
聽新聞
test
0:00 /0:00

「但是老虎現在就像個反叛的青少年，很有可能說一套做一套。如果你發現牠還繼續作惡，麻煩一定告訴我，我一定繼續教育牠！謝謝，珍妮敬上。」

郵件發出後，沒有收到琳達的回應。老虎已經習慣了在琳達家花園裡玩耍，牠喜歡這裡的溫度和陽光，還有一條溪流潺潺流過。郊狼一家四口也喜歡這裡，還有一群藍松鴉。

加州實在是太乾旱了，嬉戲的貓們、郊狼一家、鳥們，喜歡在琳達家後院，其實是因為有水喝。附近只有這條溪水總是不斷，乾淨流動的水長年都充足。牠們相處愉快，經常是郊狼一家佔據離小溪最近的位置，老虎稍微遠一點睡在樹下，藍松鴉們半閉著眼站在樹枝上，牠們把這裡當成了自己的家。

琳達的敵意老虎能感受到，只要她走近，一股怒氣就滲透在空氣裡，像雨後濕潤的空氣，躲都躲不掉。一天琳達的律師老公首先發現了正在樹下打盹的老虎，他挪動著肥胖矮小的身體，光頭上冒著汗，大聲衝老虎發出噓噓的聲響，想把牠嚇走。

老虎站起身，爪子踩著溫熱的土，太陽把火山土曬得暖暖的，鬆軟的土散發著迷人的氣味，一切都是恰到好處。琳達穿著緊身花裙子，腰上的肉褶快要從裙子裡掙出來，香水味熏得空氣渾濁。她濕答答的頭髮擋在臉上，緊跟著老公身後，揮舞著手臂，手裡拿著餐巾，手臂上的贅肉扇乎來扇乎去，想把老虎趕走。

老虎盯著刺啦啦發出聲響的餐巾，飛舞的餐巾在牠眼裡像是狡猾的老鼠，忽上忽下、忽左忽右，挑逗著牠的鬥志。（一一）

加州

上一則

賴冠傑亞運奪金 台灣輕艇 衝刺奧運

下一則

爆米香

延伸閱讀

邊界（三）

邊界（三）
邊界（二）

邊界（二）
邊界（一）

邊界（一）
紐約最大規模庇護所之一 皇后區「帳篷城」將關

紐約最大規模庇護所之一 皇后區「帳篷城」將關

熱門新聞

老伴燒的紅燒蹄膀。（圖／作者葉元凱提供）

烹飪之道

2025-02-20 01:00
圖/123RF

天倫失樂記（上）

2025-02-22 01:02
姚嘉為手跡。（圖/廖秀堇提供）

最好的妳——悼至友姚嘉為

2025-02-19 01:01

貴人多忘事

2025-02-20 01:00
好吃的米凍皮來自好品質的稻米，蘸醬增味，不蘸醬滿口米香。（圖/傅士玲提供）

在小吃中還鄉

2025-02-23 01:02
夜晚盛開的曇花。（圖／作者曾妙容提供）

一株老曇花

2025-02-23 01:02

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？