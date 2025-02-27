「但是老虎現在就像個反叛的青少年，很有可能說一套做一套。如果你發現牠還繼續作惡，麻煩一定告訴我，我一定繼續教育牠！謝謝，珍妮敬上。」

郵件發出後，沒有收到琳達的回應。老虎已經習慣了在琳達家花園裡玩耍，牠喜歡這裡的溫度和陽光，還有一條溪流潺潺流過。郊狼一家四口也喜歡這裡，還有一群藍松鴉。

加州 實在是太乾旱了，嬉戲的貓們、郊狼一家、鳥們，喜歡在琳達家後院，其實是因為有水喝。附近只有這條溪水總是不斷，乾淨流動的水長年都充足。牠們相處愉快，經常是郊狼一家佔據離小溪最近的位置，老虎稍微遠一點睡在樹下，藍松鴉們半閉著眼站在樹枝上，牠們把這裡當成了自己的家。

琳達的敵意老虎能感受到，只要她走近，一股怒氣就滲透在空氣裡，像雨後濕潤的空氣，躲都躲不掉。一天琳達的律師老公首先發現了正在樹下打盹的老虎，他挪動著肥胖矮小的身體，光頭上冒著汗，大聲衝老虎發出噓噓的聲響，想把牠嚇走。

老虎站起身，爪子踩著溫熱的土，太陽把火山土曬得暖暖的，鬆軟的土散發著迷人的氣味，一切都是恰到好處。琳達穿著緊身花裙子，腰上的肉褶快要從裙子裡掙出來，香水味熏得空氣渾濁。她濕答答的頭髮擋在臉上，緊跟著老公身後，揮舞著手臂，手裡拿著餐巾，手臂上的贅肉扇乎來扇乎去，想把老虎趕走。

老虎盯著刺啦啦發出聲響的餐巾，飛舞的餐巾在牠眼裡像是狡猾的老鼠，忽上忽下、忽左忽右，挑逗著牠的鬥志。（一一）