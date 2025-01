他投映在公車玻璃那張乾癟的臉竟莫名失笑,一路狂笑不止。他沉沉思量:郝顧問的法文能有我這留法的博士好嗎?我請教他?不如他請教我吧!

賈威風潛意識裡羨慕千面,他心虛、他自慚形穢。千面捧著不入流的飯碗,好歹能自力更生,賈威風則是寄生在妻子身上的寄生蟲,他吃軟飯卻格外瞧不起女人。他嫌棄的目光再度強勢擊打在千面被酒精染紅的雙頰,這一切非菜都看在眼底。

非菜金錢至上,賺錢是生命最重要的價值和意義。非菜務實但不勢利,他不掩飾對金錢的慾望和追求,可是他絕不佔朋友的便宜,這點是他和賈威風不同之處。

服務生姿態隆重,緩慢謹慎地把俱樂部K金製的手推車推到千面跟前。推車上擺放著一個雅致的三層生日蛋糕,白色奶油底配清新紫色拉花,點綴草莓裱花的復古蛋糕,就著點點搖曳的燭光,千面的雙眸如少女漫畫裡的女主角,晶亮閃閃。

朋友們起鬨拱她許願,她有感而發:「祝所有人永遠健康快樂!」不管生命的景況再斑駁,生命的本質原就美好,她祈願朋友們都似今日這般興之所至,盡興而歸。

他們的醉意迷染了夜色。非菜人來瘋,高調宣布從明天開始,千面就是這家高爾夫球場的老闆娘。一陣如雷的掌聲響起,千面和高齡少女郝思嘉十指相扣,彼此對望一眼。郝思嘉比千面更雀躍開心,她多年來忍受丈夫的冷暴力,千面的功成名就好似幫她在丈夫面前出了口氣。

千面脫口說出經典電影《亂世佳人》女主角郝思嘉的名言:「After all, tomorrow is another new day!」是啊!明天又是嶄新的一天!(全文完)