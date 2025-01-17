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中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

千面女郎（全文完）

綺莉思

他投映在公車玻璃那張乾癟的臉竟莫名失笑，一路狂笑不止。他沉沉思量：郝顧問的法文能有我這留法的博士好嗎？我請教他？不如他請教我吧！

賈威風潛意識裡羨慕千面，他心虛、他自慚形穢。千面捧著不入流的飯碗，好歹能自力更生，賈威風則是寄生在妻子身上的寄生蟲，他吃軟飯卻格外瞧不起女人。他嫌棄的目光再度強勢擊打在千面被酒精染紅的雙頰，這一切非菜都看在眼底。

非菜金錢至上，賺錢是生命最重要的價值和意義。非菜務實但不勢利，他不掩飾對金錢的慾望和追求，可是他絕不佔朋友的便宜，這點是他和賈威風不同之處。

服務生姿態隆重，緩慢謹慎地把俱樂部K金製的手推車推到千面跟前。推車上擺放著一個雅致的三層生日蛋糕，白色奶油底配清新紫色拉花，點綴草莓裱花的復古蛋糕，就著點點搖曳的燭光，千面的雙眸如少女漫畫裡的女主角，晶亮閃閃。

朋友們起鬨拱她許願，她有感而發：「祝所有人永遠健康快樂！」不管生命的景況再斑駁，生命的本質原就美好，她祈願朋友們都似今日這般興之所至，盡興而歸。

他們的醉意迷染了夜色。非菜人來瘋，高調宣布從明天開始，千面就是這家高爾夫球場的老闆娘。一陣如雷的掌聲響起，千面和高齡少女郝思嘉十指相扣，彼此對望一眼。郝思嘉比千面更雀躍開心，她多年來忍受丈夫的冷暴力，千面的功成名就好似幫她在丈夫面前出了口氣。

千面脫口說出經典電影《亂世佳人》女主角郝思嘉的名言：「After all, tomorrow is another new day!」是啊！明天又是嶄新的一天！（全文完）

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