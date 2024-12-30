我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

當大為遇見阿湯（全文完）

夢歸

旁邊的西西又是另一番畫面，不管現場多亂哄嘈雜，只全神專心助理任務。站板凳上的她汗也無半滴，彷彿被沁涼的空氣罩包圍。

每當一道成品端到裁判前，觀眾席就爆出較勁加油吼聲。Eric跟Julie坐立不安，擔心拉來的亞裔同學們太過斯文，叫破喉嚨也不夠威勢。突然間，身旁空降整營老墨軍團，不只高中生，還有成人幼童。

啦啦隊直接開嗓唱：「Whale in the Sky！Whale in the Sky！」幾名成員狂揮手製旗幟橫幅，胖嘟嘟的孩子跳上跳下，隨韻律扭動。

「真的來了哩，」大為從窗口迅速一瞥，「我的天，叔叔嬸嬸、阿公阿嬤，他們出動全家不成？」西西抬眼望又低下頭，「看來應該是。嗯，除了你同學家族，還有鄰居餐車的老闆員工大隊。」

他們的主題是「解構和重組」，切成髮絲細的酥炸捲餅皮做底，翠綠黃瓜泡沫點綴祕製燉牛肉。西西手持曲柄鑷，擺妥香菜葉片，完成最後盤飾。「Chef，準備出菜了，記得評審喜好，不要弄錯次序。」

長桌後是三位熟面孔，名廚美食家嚴陣以待。常看food network節目的人都知道，女王、魔鬼、地獄，一個比一個難搞。A嫌淡的食物，B卻嫌鹹，C的話，碰運氣，完全取決他今日心情。

我這樣對嗎？如果阿湯在，該多好啊！

準備撒鹽之華的手略略顫抖，繼而穩定。大為告訴自己，用心就行。

完成終極調味，他對西西一笑，西西回報同樣笑容。餐車外新掛的牌子上，鯨魚也微微露齒。

餐車門打開，大為端著料理的剪影浮現，滔天巨浪歡呼聲從人群中迸出：「Champion！Champion！」（全文完）

亞裔

上一則

67歲陳士侯創作不停歇 一生畫畫比做總統快活

下一則

宋代四般閑事

延伸閱讀

當大為遇見阿湯（一）

當大為遇見阿湯（一）
吼猴的吼聲

吼猴的吼聲
科技七雄將剩一雄？這檔英國基金經理人只看好NVIDIA

科技七雄將剩一雄？這檔英國基金經理人只看好NVIDIA
阿湯爆數百萬信託基金全給女兒？前妻凱蒂斥假料

阿湯爆數百萬信託基金全給女兒？前妻凱蒂斥假料

熱門新聞

華羅庚在多元複變數函數論方面的貢獻，影響了世界數學的發展。（圖／取自維基共享資源）

華羅庚，以一條殘廢的腿爬上世界數學巔峰

2024-12-24 01:02
新藝術風格裝潢的平價食堂。（圖∕林良姿提供）

巴黎平價食堂

2024-12-27 01:02

初識平鑫濤

2024-12-23 01:00

家住曼哈頓(上)

2024-12-25 01:00
圖/123RF

空歡喜一場

2024-12-25 01:02

車禍

2024-12-26 01:01

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起