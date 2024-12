當大為遇見阿湯（全文完）

旁邊的西西又是另一番畫面,不管現場多亂哄嘈雜,只全神專心助理任務。站板凳上的她汗也無半滴,彷彿被沁涼的空氣罩包圍。

每當一道成品端到裁判前,觀眾席就爆出較勁加油吼聲。Eric跟Julie坐立不安,擔心拉來的亞裔 同學們太過斯文,叫破喉嚨也不夠威勢。突然間,身旁空降整營老墨軍團,不只高中生,還有成人幼童。

啦啦隊直接開嗓唱:「Whale in the Sky!Whale in the Sky!」幾名成員狂揮手製旗幟橫幅,胖嘟嘟的孩子跳上跳下,隨韻律扭動。

「真的來了哩,」大為從窗口迅速一瞥,「我的天,叔叔嬸嬸、阿公阿嬤,他們出動全家不成?」西西抬眼望又低下頭,「看來應該是。嗯,除了你同學家族,還有鄰居餐車的老闆員工大隊。」

他們的主題是「解構和重組」,切成髮絲細的酥炸捲餅皮做底,翠綠黃瓜泡沫點綴祕製燉牛肉。西西手持曲柄鑷,擺妥香菜葉片,完成最後盤飾。「Chef,準備出菜了,記得評審喜好,不要弄錯次序。」

長桌後是三位熟面孔,名廚美食家嚴陣以待。常看food network節目的人都知道,女王、魔鬼、地獄,一個比一個難搞。A嫌淡的食物,B卻嫌鹹,C的話,碰運氣,完全取決他今日心情。

我這樣對嗎?如果阿湯在,該多好啊!

準備撒鹽之華的手略略顫抖,繼而穩定。大為告訴自己,用心就行。

完成終極調味,他對西西一笑,西西回報同樣笑容。餐車外新掛的牌子上,鯨魚也微微露齒。

餐車門打開,大為端著料理的剪影浮現,滔天巨浪歡呼聲從人群中迸出:「Champion!Champion!」(全文完)