當大為遇見阿湯（全文完）

旁邊的西西又是另一番畫面，不管現場多亂哄嘈雜，只全神專心助理任務。站板凳上的她汗也無半滴，彷彿被沁涼的空氣罩包圍。

每當一道成品端到裁判前，觀眾席就爆出較勁加油吼聲。Eric跟Julie坐立不安，擔心拉來的亞裔 同學們太過斯文，叫破喉嚨也不夠威勢。突然間，身旁空降整營老墨軍團，不只高中生，還有成人幼童。

啦啦隊直接開嗓唱：「Whale in the Sky！Whale in the Sky！」幾名成員狂揮手製旗幟橫幅，胖嘟嘟的孩子跳上跳下，隨韻律扭動。

「真的來了哩，」大為從窗口迅速一瞥，「我的天，叔叔嬸嬸、阿公阿嬤，他們出動全家不成？」西西抬眼望又低下頭，「看來應該是。嗯，除了你同學家族，還有鄰居餐車的老闆員工大隊。」

他們的主題是「解構和重組」，切成髮絲細的酥炸捲餅皮做底，翠綠黃瓜泡沫點綴祕製燉牛肉。西西手持曲柄鑷，擺妥香菜葉片，完成最後盤飾。「Chef，準備出菜了，記得評審喜好，不要弄錯次序。」

長桌後是三位熟面孔，名廚美食家嚴陣以待。常看food network節目的人都知道，女王、魔鬼、地獄，一個比一個難搞。A嫌淡的食物，B卻嫌鹹，C的話，碰運氣，完全取決他今日心情。

我這樣對嗎？如果阿湯在，該多好啊！

準備撒鹽之華的手略略顫抖，繼而穩定。大為告訴自己，用心就行。

完成終極調味，他對西西一笑，西西回報同樣笑容。餐車外新掛的牌子上，鯨魚也微微露齒。

餐車門打開，大為端著料理的剪影浮現，滔天巨浪歡呼聲從人群中迸出：「Champion！Champion！」（全文完）