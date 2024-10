夕陽餘暉,紅、紫漸變,照著浪花,層層疊疊,流光溢彩,活脫脫像一幅出自薩金特之筆的油畫。

這裡曾是鄧婕一家經常來玩的地方。邱鵬突然悲哀起來,鄧婕不只一次告訴過他,想去那個國家公園。但是,他總是因為各種原因,沒有與她成行。這次,她夢想成真了。可是,為什麼上天這麼快奪取她的生命呢?是因為他沒有好好珍惜她?

邱鵬在葬禮上,看到翔翔沉著應對,內心百感交集。面對高大、俊秀的兒子,他感謝鄧婕的全心培育。當年他陪伴孩子練琴的歲月,匆匆而過,現在看來十分奢侈。他回憶起有天晚上兒子犯懶,對著琴譜翻白眼,口裡哼著英文歌曲:Oh my darling, Oh my darling……

他也跟著哼。翔翔特別驚訝:「爸爸,歌詞究竟是什麼?我想知道。」

兒子央求的物品,就是天邊的星星,說什麼也得摘來,邱鵬立刻在網上搜索到動畫配音。

聽完後,兩人面色凝重。沒想到,這麼輕快的調子,歌詞竟然是一位父親痛失女兒的故事。

Oh my darling, Oh my darling,

Oh my darling Clementine,

You are lost and gone forever,

Dreadful sorry Clementine.

「噢,我親愛的……克萊蒙婷,我不會游泳,無法救你。」邱鵬怕孩子聽不懂英文,一邊用中文翻譯。孩子點頭,表示理解了,他順著最簡單的邏輯問:「小女孩的爸爸救不了,那──她的媽媽呢?」

「可能她媽媽不在家,或者,很早就過世了……」邱鵬試圖哄騙。

翔翔又問:「現場都沒有其他人能解救這個溺水的女孩嗎?」

「沒有。」

這首歌是美國著名民歌,歌曲流行時正處西部淘金熱潮。(一一)