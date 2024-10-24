夕陽餘暉，紅、紫漸變，照著浪花，層層疊疊，流光溢彩，活脫脫像一幅出自薩金特之筆的油畫。

這裡曾是鄧婕一家經常來玩的地方。邱鵬突然悲哀起來，鄧婕不只一次告訴過他，想去那個國家公園。但是，他總是因為各種原因，沒有與她成行。這次，她夢想成真了。可是，為什麼上天這麼快奪取她的生命呢？是因為他沒有好好珍惜她？

邱鵬在葬禮上，看到翔翔沉著應對，內心百感交集。面對高大、俊秀的兒子，他感謝鄧婕的全心培育。當年他陪伴孩子練琴的歲月，匆匆而過，現在看來十分奢侈。他回憶起有天晚上兒子犯懶，對著琴譜翻白眼，口裡哼著英文歌曲：Oh my darling, Oh my darling……

他也跟著哼。翔翔特別驚訝：「爸爸，歌詞究竟是什麼？我想知道。」

兒子央求的物品，就是天邊的星星，說什麼也得摘來，邱鵬立刻在網上搜索到動畫配音。

聽完後，兩人面色凝重。沒想到，這麼輕快的調子，歌詞竟然是一位父親痛失女兒的故事。

Oh my darling, Oh my darling,

Oh my darling Clementine,

You are lost and gone forever,

Dreadful sorry Clementine.

「噢，我親愛的……克萊蒙婷，我不會游泳，無法救你。」邱鵬怕孩子聽不懂英文，一邊用中文翻譯。孩子點頭，表示理解了，他順著最簡單的邏輯問：「小女孩的爸爸救不了，那──她的媽媽呢？」

「可能她媽媽不在家，或者，很早就過世了……」邱鵬試圖哄騙。

翔翔又問：「現場都沒有其他人能解救這個溺水的女孩嗎？」

「沒有。」

這首歌是美國著名民歌，歌曲流行時正處西部淘金熱潮。（一一）