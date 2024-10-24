我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

不可跨越（一一）

卓慧臻

夕陽餘暉，紅、紫漸變，照著浪花，層層疊疊，流光溢彩，活脫脫像一幅出自薩金特之筆的油畫。

這裡曾是鄧婕一家經常來玩的地方。邱鵬突然悲哀起來，鄧婕不只一次告訴過他，想去那個國家公園。但是，他總是因為各種原因，沒有與她成行。這次，她夢想成真了。可是，為什麼上天這麼快奪取她的生命呢？是因為他沒有好好珍惜她？

邱鵬在葬禮上，看到翔翔沉著應對，內心百感交集。面對高大、俊秀的兒子，他感謝鄧婕的全心培育。當年他陪伴孩子練琴的歲月，匆匆而過，現在看來十分奢侈。他回憶起有天晚上兒子犯懶，對著琴譜翻白眼，口裡哼著英文歌曲：Oh my darling, Oh my darling……

他也跟著哼。翔翔特別驚訝：「爸爸，歌詞究竟是什麼？我想知道。」

兒子央求的物品，就是天邊的星星，說什麼也得摘來，邱鵬立刻在網上搜索到動畫配音。

聽完後，兩人面色凝重。沒想到，這麼輕快的調子，歌詞竟然是一位父親痛失女兒的故事。

Oh my darling, Oh my darling,

Oh my darling Clementine,

You are lost and gone forever,

Dreadful sorry Clementine.

「噢，我親愛的……克萊蒙婷，我不會游泳，無法救你。」邱鵬怕孩子聽不懂英文，一邊用中文翻譯。孩子點頭，表示理解了，他順著最簡單的邏輯問：「小女孩的爸爸救不了，那──她的媽媽呢？」

「可能她媽媽不在家，或者，很早就過世了……」邱鵬試圖哄騙。

翔翔又問：「現場都沒有其他人能解救這個溺水的女孩嗎？」

「沒有。」

這首歌是美國著名民歌，歌曲流行時正處西部淘金熱潮。（一一）

上一則

「財經小內閣」劉鏡清 圖解天下局

下一則

五更鼓聲

延伸閱讀

台北大巨蛋國慶晚會江蕙最吸睛 近50萬人收看轉播

台北大巨蛋國慶晚會江蕙最吸睛 近50萬人收看轉播
亞曼達拍「媽媽咪呀3」邀莎賓娜演女兒 2人才差13歲

亞曼達拍「媽媽咪呀3」邀莎賓娜演女兒 2人才差13歲
阿姆新歌證實當阿公 女兒男友帥氣曝光

阿姆新歌證實當阿公 女兒男友帥氣曝光
鄉村音樂傳奇 克里斯多佛森88歲辭世

鄉村音樂傳奇 克里斯多佛森88歲辭世

熱門新聞

岳華飾演大醉俠「范大悲」。（圖／王正方提供）

大醉俠是新武俠電影的濫觴

2024-10-20 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（上）

2024-10-21 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（下）

2024-10-22 02:02

在巴西出意外

2024-10-18 02:02

來不及穿上的婚紗

2024-10-17 02:01
台灣中央大學將頒給愛阿華大學「國際寫作計畫」共同創辦人聶華苓名譽博士學位。(圖：愛阿華大學提供)

「文壇永遠的母親」聶華苓逝世 作家袁瓊瓊因她打開思維

2024-10-21 17:02

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝