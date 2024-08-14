「真好！」春曉看著譚東和朱莉玩得那般好，想到自己和正明卻在吵架，難免心裡有點酸意。

「我們還去了水晶洞，你們去了嗎？」朱莉說。

春曉搖搖頭說：「沒有，好玩嗎？」

「還行，跟國內的瑤靈仙境有點類似。對了，最好玩的是在菸草灣浮潛，那裡的水非常清澈，可以看到好多好多魚，特別有趣。」朱莉說得眉飛色舞，一對細長的眉毛要飛起來一般。

戀愛中的人多麼美好，春曉感慨地想道。她淡淡說道：「我們就去了哈密爾頓主街、粉色沙灘、博物館 ，沒有你們玩得精彩！」

「譚東和我都愛玩，我們就是在一個登山隊認識的。譚東每去一個地方都會先做攻略，這樣我們會玩得很盡興。」

「我們家沒人做攻略。」春曉白了正明一眼。

「看我幹什麼？你也可以做。」正明理直氣壯地說。

吃罷晚餐，正明去劇院看百老匯 演出，春曉去大廳聽樂隊唱歌。我們真是玩也玩不到一起，春曉心裡有點彆扭地想著。大廳是郵輪的中心，每晚都有人演奏和唱歌。今天是一個亞裔 人的樂隊，三個男人、一個年輕女子。年輕女子是主唱，穿一件露肩的黑色背心，搖晃著身子，聲音渾厚帶著幾分性感，傾情演唱Coming Around Again：「I know nothing stays the same / But if you're willing to play the game / It's coming around again……」

過了一會，她看見朱莉和譚東從邊廊走過來。他們也看見了春曉，跟她說：「禮服之夜的照片出來了，可以去挑了。」（九）