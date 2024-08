「真好!」春曉看著譚東和朱莉玩得那般好,想到自己和正明卻在吵架,難免心裡有點酸意。

「我們還去了水晶洞,你們去了嗎?」朱莉說。

春曉搖搖頭說:「沒有,好玩嗎?」

「還行,跟國內的瑤靈仙境有點類似。對了,最好玩的是在菸草灣浮潛,那裡的水非常清澈,可以看到好多好多魚,特別有趣。」朱莉說得眉飛色舞,一對細長的眉毛要飛起來一般。

戀愛中的人多麼美好,春曉感慨地想道。她淡淡說道:「我們就去了哈密爾頓主街、粉色沙灘、博物館 ,沒有你們玩得精彩!」

「譚東和我都愛玩,我們就是在一個登山隊認識的。譚東每去一個地方都會先做攻略,這樣我們會玩得很盡興。」

「我們家沒人做攻略。」春曉白了正明一眼。

「看我幹什麼?你也可以做。」正明理直氣壯地說。

吃罷晚餐,正明去劇院看百老匯 演出,春曉去大廳聽樂隊唱歌。我們真是玩也玩不到一起,春曉心裡有點彆扭地想著。大廳是郵輪的中心,每晚都有人演奏和唱歌。今天是一個亞裔 人的樂隊,三個男人、一個年輕女子。年輕女子是主唱,穿一件露肩的黑色背心,搖晃著身子,聲音渾厚帶著幾分性感,傾情演唱Coming Around Again:「I know nothing stays the same / But if you're willing to play the game / It's coming around again……」

過了一會,她看見朱莉和譚東從邊廊走過來。他們也看見了春曉,跟她說:「禮服之夜的照片出來了,可以去挑了。」(九)