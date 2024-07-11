我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

厚薄坑幾多滄桑（五）

嚴筱意

我才了解，曾幾何時，厚薄坑一九二○到五○年代輝煌的時光早已不再。八○年代的美國流行城郊獨立有院子的房子。厚薄坑市地太小，建商看不上，都往郊外找面積大的空地，開發成大片住宅。再後來隨著工廠陸續遷離，人口也搬走，市況漸漸殘破。厚薄坑，像是個被紐約房地產商遺忘的小玩具，從一個人人想住的地方，變成人人棄之敝屣的破落戶。「A Place to Live to A Place to Leave」。

原來，在西方，地氣風水也會輪轉，厚薄坑的氣運，曾厚過，又轉薄。

阿晨越講越激動，手上的鏟子揮舞、口沫橫飛，忽然停下來不說了，眼神呆滯，似乎想到什麼事。我等了一會兒，開口提醒：「培根肉快翻一下，要糊掉了。要不我來吧？」

他打個激靈又開始呼吸，揮揮手不讓我動。我便去整理餐桌。

老狗也回來了，他靠近阿晨身邊，低聲問道：「你去哪裡了？我等了一晚。」語氣裡竟有一絲哀怨，像個等不到老公的少婦。我背上忽然升起一絲冷意。

老狗背後有眼睛似地轉過來看我。大白天的，他眼中的不友善更強烈，是只針對我，還是對所有女人的輕視恨意？他手插口袋，斜眼看我。我假裝看不見，自顧擦桌子、放盤子。只是那把筷子，我翻來覆去找不到兩支式樣長短一樣的，可以配成雙，著實傷腦筋。

老狗終於忍不住了，語氣衝得很：「挑什麼挑，隨便抓兩支，有得用就好，這些都是以前畢業的同學留下來的。妳們這些千金大小姐真難伺候，還以為是在台灣嗎？」

「我們？哪些大小姐們？」我猛抬頭，問道。

「就小玲和妳，妳們啊！」老狗悻悻地說。（五）

房地產

上一則

力積電董事長黃崇仁 高喊台灣是「AI首都」

下一則

郵輪之旅

延伸閱讀

厚薄坑幾多滄桑（一）

厚薄坑幾多滄桑（一）
老留學生小劉

老留學生小劉
每周一書／老公怎麼還不去死…銷暢書看了胃痛

每周一書／老公怎麼還不去死…銷暢書看了胃痛
裘莉施計離間孩子和小布感情 3個女兒都拿掉父姓

裘莉施計離間孩子和小布感情 3個女兒都拿掉父姓

熱門新聞

華裔舞者克洛伊·米塞爾丁。（取材自Instagram）

22歲華裔混血舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

2024-07-03 21:24

當年高考很低調

2024-07-09 02:00
故宮暑假大展「皇帝的移動花園」展出宮廷畫家余省的「繪姑洗昌辰」，畫中前方便是助雍正打敗眾皇子、拿下皇帝大位的「圓明園牡丹台」。（記者陳宛茜／翻攝）

牡丹是雍正奪嫡幕後黑手？故宮「皇帝的移動花園」解密

2024-07-08 18:17
圖為7月2日，溫哥華女皇劇院廣場前擠滿了人潮觀看北一女樂儀旗隊表演，她們精湛的耍槍招式屢屢贏得熱烈掌聲。（中央社）

遭中干預「舉國旗進場」破功 北一女樂儀旗隊加拿大牛仔節獲獎

2024-07-07 17:53

我的猶太鄰居

2024-07-04 02:00

旅遊趣事

2024-07-05 02:00

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利