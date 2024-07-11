厚薄坑幾多滄桑（五）

我才了解，曾幾何時，厚薄坑一九二○到五○年代輝煌的時光早已不再。八○年代的美國流行城郊獨立有院子的房子。厚薄坑市地太小，建商看不上，都往郊外找面積大的空地，開發成大片住宅。再後來隨著工廠陸續遷離，人口也搬走，市況漸漸殘破。厚薄坑，像是個被紐約房地產 商遺忘的小玩具，從一個人人想住的地方，變成人人棄之敝屣的破落戶。「A Place to Live to A Place to Leave」。

原來，在西方，地氣風水也會輪轉，厚薄坑的氣運，曾厚過，又轉薄。

阿晨越講越激動，手上的鏟子揮舞、口沫橫飛，忽然停下來不說了，眼神呆滯，似乎想到什麼事。我等了一會兒，開口提醒：「培根肉快翻一下，要糊掉了。要不我來吧？」

他打個激靈又開始呼吸，揮揮手不讓我動。我便去整理餐桌。

老狗也回來了，他靠近阿晨身邊，低聲問道：「你去哪裡了？我等了一晚。」語氣裡竟有一絲哀怨，像個等不到老公的少婦。我背上忽然升起一絲冷意。

老狗背後有眼睛似地轉過來看我。大白天的，他眼中的不友善更強烈，是只針對我，還是對所有女人的輕視恨意？他手插口袋，斜眼看我。我假裝看不見，自顧擦桌子、放盤子。只是那把筷子，我翻來覆去找不到兩支式樣長短一樣的，可以配成雙，著實傷腦筋。

老狗終於忍不住了，語氣衝得很：「挑什麼挑，隨便抓兩支，有得用就好，這些都是以前畢業的同學留下來的。妳們這些千金大小姐真難伺候，還以為是在台灣嗎？」

「我們？哪些大小姐們？」我猛抬頭，問道。

「就小玲和妳，妳們啊！」老狗悻悻地說。（五）