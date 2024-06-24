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熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

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流浪在另一個世界（九）

卓慧臻

「噢，我也沒料到工作那麼快就有了眉目，原以為八字還沒一撇呢！我導師說機會難逢，讓我快馬加鞭，免得他人捷足先登。」

尚軒也苦惱萬分，輕聲說服她：「日後，你也同來一個城市……」

「未來誰知道！我沒準備離開英國。」

艾薇扭身就走，不想再見到他。她已經陷入戀戀不捨的漩渦中，要一下子爬出來，有那麼容易嗎？

尚軒也不知應該用什麼方式來安慰對方，他正焦頭爛額，忙著最後答辯的事，只想著，先畢業再說吧！

感恩節前，尚軒訂了去美國的日子。艾薇也放下紛亂的情緒，決定送行。

12

臨走當天，市中心突然發生恐怖分子爆炸案，警車從四面八方出動，攪得人心惶惶。他們怕趕不上飛機，攔了輛出租車，蘇格蘭口音的司機建議：「部分街道封堵，最好趕緊搭乘去往機場的地鐵。」

兩人氣急敗壞地趕到地鐵站，像逃難般，奮力擠上塞滿人潮的車廂。過了幾個大站後，終於有座位騰出來，疲倦的身子無法支撐，坐下後閉眼即睡，任憑車身搖晃許久。快到機場時，艾薇聽到嘈雜聲，甦醒過來。

她惆悵迷惘：「這一去，何時再會呢？時間能否停止轉動呢？」列車節節過去，耳邊響起娜娜‧姆斯庫里的歌聲，I Don't Want To Say Goodbye：

I don't want to say goodbye

Like the summer days I'll miss you

Seasons change but we must try

How can I forget I kissed you?

到了機場，下車的人潮絡繹不絕。時間緊迫，奔赴安檢處時，尚軒也無法多待，只能馬上道別。艾薇幾乎控制不住自己的淚水，來不及揮手，便藏身到牆角，雙手掩面。（九）

地鐵站 租車

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