流浪在另一個世界（九）

「噢,我也沒料到工作那麼快就有了眉目,原以為八字還沒一撇呢!我導師說機會難逢,讓我快馬加鞭,免得他人捷足先登。」

尚軒也苦惱萬分,輕聲說服她:「日後,你也同來一個城市……」

「未來誰知道!我沒準備離開英國。」

艾薇扭身就走,不想再見到他。她已經陷入戀戀不捨的漩渦中,要一下子爬出來,有那麼容易嗎?

尚軒也不知應該用什麼方式來安慰對方,他正焦頭爛額,忙著最後答辯的事,只想著,先畢業再說吧!

感恩節前,尚軒訂了去美國的日子。艾薇也放下紛亂的情緒,決定送行。

12

臨走當天,市中心突然發生恐怖分子爆炸案,警車從四面八方出動,攪得人心惶惶。他們怕趕不上飛機,攔了輛出租車 ,蘇格蘭口音的司機建議:「部分街道封堵,最好趕緊搭乘去往機場的地鐵。」

兩人氣急敗壞地趕到地鐵站 ,像逃難般,奮力擠上塞滿人潮的車廂。過了幾個大站後,終於有座位騰出來,疲倦的身子無法支撐,坐下後閉眼即睡,任憑車身搖晃許久。快到機場時,艾薇聽到嘈雜聲,甦醒過來。

她惆悵迷惘:「這一去,何時再會呢?時間能否停止轉動呢?」列車節節過去,耳邊響起娜娜‧姆斯庫里的歌聲,I Don't Want To Say Goodbye:

I don't want to say goodbye

Like the summer days I'll miss you

Seasons change but we must try

How can I forget I kissed you?

到了機場,下車的人潮絡繹不絕。時間緊迫,奔赴安檢處時,尚軒也無法多待,只能馬上道別。艾薇幾乎控制不住自己的淚水,來不及揮手,便藏身到牆角,雙手掩面。(九)