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迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

百萬富婆派對驚夢（七）

楊秋生

記憶的長河就像夜晚的火車，一節一節窄小狹長的車廂，模糊而幽深。火車越駛越遠，景象也越來越小，最後終於消失在視線中。

她心一驚，這些在她生命中最珍貴的記憶，曾幾何時因為時間的推進，竟然已經埋藏在幽暗不見天日的角落裡？

「爸爸呢？起來了嗎？」邁可忽然問。

「不知道欸，我起來他已經不在了。我猜大概又是去打高爾夫球吧？」

「是麼？」邁可聳聳肩，有點不以為然，「奇怪，他從來對高爾夫球沒興趣的。」

她的心「咯登」一下，的確，保羅以前根本沒愛過打高爾夫球。

邁可吃完，與同學有約，出門後，她回到房間。

她怔怔地站在門口，保羅醒來掀開的棉被凌亂地擠在床中間，換下來的睡衣堆在床角。陽光穿過陽台，一路從梳妝台照到大床上，無數細細的灰塵飛舞著，有點如夢似幻的感覺。

她慢條斯理地疊起衣服，都收好後，呆呆地坐在床邊。四周如此安靜，她像坐在一個真空的房間裡，地球忘了運轉，所有的生命也都靜止了。現在的、過去的日常，像被火車帶走了，漸行漸遠，看不見了，甚至不可觸及了。

保羅，一直是個隨遇而安的人，工作上過得去就好。家，就是他的全部。而保羅，就是她的心靈港灣、她的全部。她喜歡保羅始終維持他的特質，但細細思量，自從第一次派對後，保羅開始注意起外貌，個性也變得活潑風趣。在職場上也積極參與，順風順水，大獲好評，升上小小主管。他似乎也相當滿足於自己的魅力，變得積極社交，外出活動也多了。

曾幾何時，他們都各忙各的，更加關注個人的光環，漸漸失去昔日的親密與安適？（七）

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