那年花開月正明（三）

圖／趙梅英

微信提示音忽然響起，像漆黑的夜空滑過閃亮的流星。何曼妮得救般地鬆了一口氣，放下手中的抹布去看手機。信息是何曼妮的老朋友李倩雲發過來的：曼妮，你在嗎？你知道我剛和誰聯繫上了？鍾偉然！

總共才兩句話，卻分了四次發，怪不得剛才的提示音連串著彷彿要奏交響樂曲子。何曼妮的腦袋轟了一下，像給人敲了一悶棍。她努力搖搖頭，讓眩暈感消失。李倩雲的信息還在自顧自繼續發著

──你說巧不巧？他的小女兒今年也上耶魯 了。

──我們給拉進了耶魯華人家長群。

──我當時看見幾段發言，就斷定那是鍾偉然，果然沒錯。他居然後面還連著生了三個女兒，簡直是我們華人的生育冠軍。

──他還問我你過得怎樣？

信息一條接一條，沒有空隙地飛奔而來，後面乾脆改成了語音，何曼妮應接不暇。她愣了一會，她的心彷彿輕輕的鴻毛飄了上去，然後又重重地墮下來。她把手機調成靜音扔在一旁，決定先去洗澡，讓李倩雲的話和往事在空中多飛一會。

李倩雲是何曼妮來美國最初認識的。那時在美國見到中國人分外親切，憋了一肚子的漢語終於可以肆無忌憚地傾吐，還可以聊生活裡真切的實際困難。這和萬里重洋外的家人聊天相比，一個是隔靴搔癢，一個有立竿見影、藥到病除之感。

當時李倩雲和她先生從一家華人超市 出來，沒注意購物車底的物品掉了。何曼妮看到，撿起追上去。舉手之勞，李倩雲的感激好像何曼妮救了她一命似的，拽住何曼妮不放手，說東道西。得知何曼妮剛來美國，是換了兩趟公交車，走了很久過來買菜的，李倩雲毫不猶豫，把何曼妮拉上了自己的車。

送何曼妮回去的路上，李倩雲把自己的家底和何曼妮的家底相互讀取了一遍，知道何曼妮正在找住處後，當機立斷讓何曼妮住去她那裡。

何曼妮一聽，簡直喜從天降，解決了她的燃眉之急。她恨不得即刻抓住李倩雲，白紙黑字簽合同畫押。當下約定了下周末，李倩雲兩口子來接何曼妮和行李。

何曼妮興奮得在電腦MSN上拚命給郭守正留言，雖然知道對方時間是凌晨四點，還處於呼呼大睡中。

何曼妮也有些患得患失，還沒有看過李倩雲的房子，會不會非常狹小？除了他們夫妻，還有一位男租客 ，會不會不方便？她自我安慰。李倩雲夫妻看上去就很熱心，而且他們的地址和學校近，房租也便宜。李倩雲還邀約隔周就帶她去華人超市買食物。

再細緻的預想在真實情況前，還是有很多出乎意料。李倩雲介紹的情況都屬實，但很關鍵的信息她漏說了。就是三室兩廳的公寓中還有一位租客，而那位租客搬走的時間是在兩個月之後。這期間何曼妮被安排住客廳。

何曼妮目瞪口呆，如吞了蒼蠅般。李倩雲打著仗義幫人的幌子，小算盤賊精。這比正常的租客替換，李倩雲可以多拿何曼妮兩個月房租，而那些不便都讓租客承受。

李倩雲用高聲調誇張的表情，遮掩難堪的氣氛：「曼妮是我們在路上撿的美女，她現在急需住處，所以就提前搬來。你們要發揚紳士風度，好好照顧她，請注意減少到客廳的活動，尤其晚上用洗手間，就不要聲響太大。就兩個月，我們齊心協力……」

李倩雲先生事不關己似地搬著何曼妮的行李，剩下的三人面面相覷，不知如何表達不滿。

忽然租客中留下的那位叫鍾偉然的打破了沉默！「女孩子獨自睡客廳怎麼方便？這樣吧，這兩個月我來睡客廳，曼妮先住我房間。」

難堪瞬間被打破，李倩雲先生訕訕地接過她遞過來飽含有深意的眼神，順勢把何曼妮的行李拖進了鍾偉然的房間。

有些人注定會有故事發生的，就像何曼妮與鍾偉然。即便兩人相識時，已是各自婚嫁。

何曼妮來美國機場送別時，她緊緊抱著郭守正，脫口而出；「我不走了，我不要和你隔著太平洋。」

郭守正還冷靜些，「別傻了，這個時候怎麼可以打退堂鼓？到美國好好學習，我等你學成回國！」

何曼妮不服氣地破涕為笑，「你怎麼不說你也來美國，我們順利拿綠卡婦唱夫隨。」

「好、好、好，就像《女駙馬》裡一樣，你送我一個狀元郎！」（三）