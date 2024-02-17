我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孩子從學校帶回病毒染全家 華人家長1個月感冒4次

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

閃閃紅星（四）

凌珊

「趕快上山吧，勇士們，我們在春天裡加入游擊隊。敵人的末日即將來臨，我們的祖國就要獲得自由──平等。」我唱著剛學來的歌，往前趟房跑，就聽到有人叫著：「珊兒過來。」

抬頭一看，是王奶站在李美珍家門口在叫我。

還是那麼喜歡唱歌。她笑咪咪地看著我。

我跟著王奶進屋，裡面坐了一屋子人，煙霧繚繞。王奶上炕在臨窗的炕上坐下來。我走到立櫃邊上的收音機前聽廣播。想起還是過年的時候，也是在這裡，我拿著剛收到的《小學生雜誌》，趴在我媽腿上聽大家聊天，地上嗑了一地的葵瓜子，踩上去「卡啦卡啦」響。要到初五才能掃，李美珍說。

剛讀的《小學生雜誌》上有個故事，叫阿香的台灣小女孩上街賣牙膏，被老闆毒啞了。過年還在街頭賣牙膏，跟賣火柴的小女孩一樣。有人說，然後遞過來一只鞭炮，問：敢不敢拿在手裡放。這有什麼不敢，我接了過來。綠色的剛鞭，比紅色的小鞭大兩三倍，跟二踢腳差十幾倍吧。

鞭炮捻點著了，沒想到卻是個啞巴炮。火藥從鞭屁股上噗一下哧出來，手掌立刻刺痛一片，接著的大哭聲震天動地。手上後來給李美珍糊了一層大醬，說是能消腫，用紗布包了，還戴了個繃帶，把手臂吊起來，立刻成了王連舉。所以沒戴半天，就給拿掉了。

現在我站在收音機前，聽著正在播送的聯播節目。上次李美珍家這個收音機壞了，還是王爺給修好的。鄰居們電器之類的出毛病，都會找王爺修理。那一次我看他拿著電烙鐵，頭上頂著老花鏡坐在小桌前。桌上擺著綠色的電路版，上面布滿密密麻麻的電容和電阻。（四）

勇士

上一則

佛經用畫的 「我的心．經」200多幅完售

下一則

氣球賽跑

延伸閱讀

花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉
用牙膏美白除斑 造成臉部泛紅脫皮

用牙膏美白除斑 造成臉部泛紅脫皮
奇妙心結 黑寡婦、花邊教主死不同台

奇妙心結 黑寡婦、花邊教主死不同台
「表姊妹」關係太敏感？「花邊教主」和「黑寡婦」有默契不同台

「表姊妹」關係太敏感？「花邊教主」和「黑寡婦」有默契不同台

熱門新聞

越南廣義省綜合博物館副館長段玉奎帶領過近10次的沙黃文化遺址挖掘任務，在30多年的考古工作中曾遇過不少玄妙的事情。（中央社）

考古學家夢裡「受邀到海底」果真打撈到數百年前沉船

2024-02-13 16:38

我不喝威士忌

2024-02-15 01:00
台灣文學基地的「繆思苑」，歡迎創作者前來申請激發創作靈光。(記者陳宛茜／攝影)

鄭成功之子致荷蘭出海王書信 400年後返台灣展出

2024-02-15 19:26
農曆春節到來，來自泰南合艾的泰國華人趙定德熱愛中華文化和書法，他在曼谷老城區擺攤寫春聯和斗方，為老城區增添過節氣氛。(中央社)

泰國年輕華人手寫春聯吸睛 力求保存傳統文化

2024-02-13 08:51
作家舒國治。（圖／500輯提供）

孤獨的美食家 小吃教主舒國治：沒有戒心 就是好吃

2024-02-15 06:00
圖∕倩華

彼特的遺囑（上）

2024-02-16 01:02

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃