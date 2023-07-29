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阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

樓藍在上海（一一）

鳳群

於是樓藍便用目光在洗手間巡視，幾乎沒有一個人。她有些惶恐，如果再沒有人來，那個女警應該會闖進來了。女警為什麼不跟著進洗手間呢？她一定出於女性的惻隱心在同情自己，一定要抓住這個機會。

正想著，一個年輕的女人手裡拿著一個同樣的塑膠小盒，走了進來。

樓藍便搶上一步，小妹，你也做孕檢啊？

女子漫不經心地點點頭，是啊。

樓藍便說：你幾個月了？女子說：有兩個多月了吧？樓藍暗喜，小妹，你能不能幫我一下忙？女子看了看她手中的塑膠盒，我能幫你什麼忙？樓藍便依照唐彪的話說：我老公愛上別的女人了，因為嫌我不生孩子。如果我有孩子了，他就不離婚了。所以我來做孕檢，如果懷孕了，老公就不會離開我了。

女子不無同情地說：那你懷孕了嗎？樓藍說：他對我不好，我能懷孕嗎？所以我想請小妹幫幫忙，借我一盒尿，安慰下我老公。女子忍不住笑了，你瞞得初一，還能瞞得過十五？遲早還會露餡。

那不管了，樓藍苦笑著說，我這善意的謊言如果成功，老公對我好了，說不定我真懷孕了呢！小妹，你一盒尿興許挽救了一個家庭呢！女子想了想，便接過樓藍遞過來的塑膠盒，你等著。不一會，那女子出來了，將一盒熱乎乎的尿液遞給了樓藍。

樓藍萬分感激地從挎包裡掏出兩張百元大鈔，就往那女子懷裡塞，女子嚷嚷堅辭不收。樓藍噓了一聲，外面還有我老公婆家人。你千萬別給我張揚出去，就積大德了。女子於是不再忸怩，笑咪咪將錢收了。樓藍便胸有成竹地端著那盒尿，走出了衛生間。

再次回到派出所時，樓藍心裡踏實多了。（一一）

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