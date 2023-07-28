我說了，這事還在調查，沒有定性。女警說，用刀砍人就是殺人犯？也許她是在自衛呢！現在是法治社會，一切得依據法律與事實說話。你再敢帶人在這裡胡鬧擾亂治安，我就讓人把你關起來！聲音不大但很威嚴，黃髮女人不敢吱聲了。

樓藍感激地看了看女警，跟在她身後，極速地上了停在派出所門前的那輛警車。上了車，樓藍依然將身子瑟縮一團，渾身像打擺子一樣顫抖起來。突然禁不住發出一聲號啕，那眼淚就如泉水奔湧而出。樓藍是在哭自己，這下事情惹大了，她不僅聲名狼藉，而且真要難免有一場牢獄之災了。

女警不無同情地看了她一眼，依然輕聲說：別哭了，哭壞了身子，對肚子裡孩子沒有好處。樓藍便不出聲了，但那眼淚還是流個不停。

不一會，車在一家醫院門口停下來。女警帶著樓藍，在二樓門口掛著婦產科牌子的診室前站住了。女警先進去和那女醫生說了句什麼，便招手樓藍進去。女醫生面無表情，你懷孕幾個月了？樓藍戰戰兢兢、如履薄冰，大概兩個月吧，也許三個月。

女醫生鼻子哼哼，遞給她一個白色帶蓋的塑膠小圓盒，去驗下尿。樓藍接過圓盒，眼前一片空白。自己都沒有結婚，卻說懷孕了，還兩個月、三個月，這下怕真要露餡了。

樓藍來到走廊上還在踟躕著，那個女警跟著出來了，用手一指，洗手間在那頭。樓藍以為她要帶自己去洗手間，沒想到她竟然沒有跟上來。樓藍便緩緩朝洗手間挪去，兩隻腳無比沉重，心裡在想著用什麼對策，將這件事蒙混過去，越想越沒有底氣。

就在她硬著頭皮跨進洗手間的時候，衣袋裡手機響了。唐彪及時地給她打來電話，聽了電話，樓藍心裡頓時豁然亮堂了。（一○）