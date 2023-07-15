她是一本書（全文完）

但是她突然改口說，美國那邊出了點事，錢不夠了，不過可以請一大家人去坐長江豪華郵 輪，費用她包。計畫的改變讓兩個姨媽憤怨難平，小姨媽對大姨媽說：「小恩小惠養恩人，大恩大惠養仇人。我聽丹丹說，她親眼看見，書香陪她姑媽在房屋交易市場，她是我們養大的，良心卻長歪了。」

書香在老家待了半年，再回美國時，告訴夏雁等一幫朋友，她的錢都化成了地上的明月光，給去世的母親修了墓、給爸爸付了醫療費，還捐助了破產 的朋友。如今又回到一窮二白的狀態，回到原來的起點，她說她想去夏雁的麵館打工。

惋心問夏雁：「你相信書香的鬼話嗎？那麼多錢在中國花光了？」

夏雁哼道：「你總是小看書香文化不高，人家的腦袋比你我亮多了。因為當了富婆，怕人找麻煩，中國一放開就回家。回來就裝窮，還要到我的麵館打工？這種把戲也敢在我面前演。」

惋心說：「當初多少人想跟她合夥做生意，她答應了誰？她剛來美國時，英語不好，你照顧了她多少，幫她翻譯、幫她應付石油 公司、招待她那麼多的美食。我記得那年我們做野茴香餃子，她沒有來，你幫她留了一盒。疫情期間，我們焦慮不堪，她雲淡風輕，寫詩畫畫，我看不懂她是個什麼女人。」

夏雁說：「她是個挺強勢的女人，當初他們拿了那筆拆遷橫財，傑夫豪爽義氣，請一堆親友去墨西哥度假地，我和老公也去了，所有費用都是他們一家扛。到了冬天，又請大夥兒去科羅拉多滑雪勝地，這麼折騰下來，十多萬美元像扔進水井裡的銀子。書香不幹了，跳出來搶了經濟大權，她老公愛怎麼花都可以，但是外人甭想占她半塊銀子的便宜。我那時就知道，她不是個簡單女人。」

「她是一本書，厚著呢，我們只翻了她兩三章。」（全文完）