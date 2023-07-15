我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

她是一本書（全文完）

孟悟

但是她突然改口說，美國那邊出了點事，錢不夠了，不過可以請一大家人去坐長江豪華郵輪，費用她包。計畫的改變讓兩個姨媽憤怨難平，小姨媽對大姨媽說：「小恩小惠養恩人，大恩大惠養仇人。我聽丹丹說，她親眼看見，書香陪她姑媽在房屋交易市場，她是我們養大的，良心卻長歪了。」

書香在老家待了半年，再回美國時，告訴夏雁等一幫朋友，她的錢都化成了地上的明月光，給去世的母親修了墓、給爸爸付了醫療費，還捐助了破產的朋友。如今又回到一窮二白的狀態，回到原來的起點，她說她想去夏雁的麵館打工。

惋心問夏雁：「你相信書香的鬼話嗎？那麼多錢在中國花光了？」

夏雁哼道：「你總是小看書香文化不高，人家的腦袋比你我亮多了。因為當了富婆，怕人找麻煩，中國一放開就回家。回來就裝窮，還要到我的麵館打工？這種把戲也敢在我面前演。」

惋心說：「當初多少人想跟她合夥做生意，她答應了誰？她剛來美國時，英語不好，你照顧了她多少，幫她翻譯、幫她應付石油公司、招待她那麼多的美食。我記得那年我們做野茴香餃子，她沒有來，你幫她留了一盒。疫情期間，我們焦慮不堪，她雲淡風輕，寫詩畫畫，我看不懂她是個什麼女人。」

夏雁說：「她是個挺強勢的女人，當初他們拿了那筆拆遷橫財，傑夫豪爽義氣，請一堆親友去墨西哥度假地，我和老公也去了，所有費用都是他們一家扛。到了冬天，又請大夥兒去科羅拉多滑雪勝地，這麼折騰下來，十多萬美元像扔進水井裡的銀子。書香不幹了，跳出來搶了經濟大權，她老公愛怎麼花都可以，但是外人甭想占她半塊銀子的便宜。我那時就知道，她不是個簡單女人。」

「她是一本書，厚著呢，我們只翻了她兩三章。」（全文完）

石油 華郵 破產

上一則

中美混血音樂人張小雲 獲華洋電影界青睞

下一則

一葉蟬

延伸閱讀

美國富婆過世 30萬元遺產給7愛貓 156人搶認養

美國富婆過世 30萬元遺產給7愛貓 156人搶認養
Melody宣布離婚 4天前「寫給女兒的信」疑有徵兆

Melody宣布離婚 4天前「寫給女兒的信」疑有徵兆
華女為子治病打黑工 薪水拿不到

華女為子治病打黑工 薪水拿不到
律師：非法打工同享勞工權益 仍要申請許可並繳稅

律師：非法打工同享勞工權益 仍要申請許可並繳稅

熱門新聞

知名作家米蘭昆德拉11日辭世，享耆壽94歲。圖為1968年舊照。(美聯社)

「生命中不能承受之輕」作者 米蘭昆德拉94歲辭世

2023-07-12 06:19
原PO從家裡搜出嘉慶12年的地契文書，決定好好保存收藏當傳家寶。（取材自Dcard）

216年古物 她家中搜出「清朝地契」 上面還寫嘉慶12年

2023-07-07 02:50
吳孟芸∕圖

人生中的等待

2023-07-08 02:02
作家嚴歌苓7月8日抵達溫哥華，立刻有粉絲為她舉行接風宴。嚴歌苓說溫哥華人心和天氣都溫暖美好。（中央社）

批「習近平是人販子」遭封殺 嚴歌苓出新書：第1本未經審查

2023-07-09 23:14
十五、六歲，就讀於西安的師範學校的蔣勳母親。（蔣勳．圖片提供）

媽媽的家常菜（上）

2023-07-10 02:02

九十感言

2023-07-13 02:02

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪