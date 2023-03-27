巧佳的麻煩事（一○）

和海倫分手後，巧佳接到賣方經紀人的電話，是最後看的那家房子。巧佳一天接到不少這樣的電話，開始沒有在意。聽完對方的來意，才知道她很不滿意，巧佳她們私下和她的客人談好了價錢，看來她們碰上了一個正兒八經的經紀人。巧佳同意議價應該在經紀人之間正式進行，保證再也不會發生這樣的事。

接著，對方說：「那你們是不是會有一個合同過來呢？」

「對不起，因為貸款 的原因，我們暫時不能提交合同。要等兩周以後吧！」巧佳沒把話說滿。誰知道兩周之後，海倫又看上了哪一個房子，還會不會再回來買這個說好了一百八十萬的，全都不可確定。

想起海倫還一直要她跟屋主問水井的事。海倫沒住過沒有自來水的房子，一聽說是水井供水，就杞人憂天地問：「這有沒有危險？問問他們，可不可以接自來水？會不會沒有水？如果乾旱的話，怎麼辦？」

沒空理會海倫沒完沒了的問題，可是關於水井的位置和費用，她還是要替她搞清楚。於是，巧佳給那個叫貝絲的經紀人寫短信。

貝絲很快回電話。巧佳以為她是來回答她的問題，沒想到貝絲連珠炮似地轟炸過來：「我要跟我的老闆報告，你們私底下和我的客人議價。議價完了，又不提交合同，令她情緒很差。現在我的客人要取消我的代理資格，你讓我丟了這樁生意，我的老闆會去投訴你的老闆……」

「你等等，先不要這麼激動，激動無助於解決問題。你聽我說，好嗎？」巧佳從貝絲憤怒的句子中，迅速反應過來。貝絲一定和她的客人發生了激烈的爭吵。以她那一本正經的做事風格，還有她對私下議價如此耿耿於懷，一定和女屋主一言不合，鬧得不歡而散。（一○）