所有的大海都是相通的（一一）

妻子出走，兒子躺在床上那幾年，是我家務活幹得最多的時候。那點可憐的耐心也是那幾年磨練出來的。但隨著時間流逝，它們就像一條破毯子，漸漸條紋磨光、色澤褪去，變得襤褸不堪。

退休 前兩年，我的暴躁值抵達巔峰，動不動就摔碟子和碗，每當摔完東西走進兒子房間，便有種負罪感，想要補償那個躺在床上、連胳膊肘子也抬不起來的三十五歲大男孩。那種疾病的基本症狀就是全身各處肌肉 慢慢失去力量，最先出現的便是上瞼下垂，即使最清醒的時候，看上去也像是睡著了。

但我的耐心沒能維繫太久，很快又故伎重演。當摔碟子和碗也解決不了問題時，我去網上找女人聊天。那個有著百靈鳥一樣的嗓音，還能像貓那樣撒嬌的中年婦女出現在我面前，我的骨頭瞬間酥了。為此，我專門收拾出一個房間，擺上電腦，搬來綠植、點上線香，每到「約會」時間，我便把房門一關、窗簾一拉，進入一個與世隔絕的空間。

那天凌晨，我帶著疲倦與滿足從房間裡出來，本能地往兒子的臥室裡走去。意外之事發生了，兒子從床上掉下來，摔在冰冷的瓷磚地上。我推門進去，一個嘶啞的嗓音從低處傳來──爸爸，你終於來了。不像求救，更像是與我打招呼。那時，兒子的病已經影響到喉頭肌肉，連聲音都變了。

那段時間，我常常在聊天室和兒子臥室間來回往返。那是一個春天的傍晚，兒子奄奄一息，我握著他的手，感到他身上的熱氣逐漸消散，直到變得冰冷，變成一塊硬邦邦的鐵器。他的神情卻滿足而平靜，好像不是死去，而是提前睡著了。

此刻，在這個舉目無親的地方忽然想起這些，我為自己的冷酷感到驚訝。（一一）