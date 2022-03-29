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烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

桑椹行（七）

孟悟

根本不用猜，溫望也知道電話那頭的來者是誰：中國的網球一姐賈沙沙。沙沙被稱為中國最有個性的網球明星。玩個性也是得靠實力做底子，做為中國網球高手，沙沙是第一個打進世界排名前二十，還拿了法國網球公開賽的亞軍。

很自然的，成績一漲，脾氣也跟著漲。球打輸了，她一張臭臉面對記者，稍微幾句話不如意，扭頭就走。若是打贏了，她笑顏如花去參加發布會，還描眉塗脂，精心化妝，穿最好的時裝、配最好的名包。

沙沙性格直爽，不拐彎抹角。若是有記者問起她在海外比賽的獎金，她一臉不以為然地說：「我們是國家的人，當然要奉獻給國家。」

這些話落在薛微的耳朵裡，就像一根冰冷的針亂扎。她氣也沒有用，還有更氣的人在後面跟著。以中國網球二姐自居的莊威威，因打進了溫布頓公開賽的四強，就把自己當成了天皇巨星，出門有保鑣。開新聞發布會的時候，讓主辦方保證她，五米之內不能有閒人騷擾。莊威威在小有名氣的時候，就個性逼人，處處緊跟師姊賈沙沙。她喜歡染髮，染得個五顏六色，還喜歡戴純金的大耳環，比賽時叮叮噹噹地亂晃。

薛微常說：「這不明擺著影響你比賽？取下、取下。」

她翻著白眼對薛微說：「取下了就斷了我的好運，我要聽從我心靈的召喚。」

沒兩天，莊威威又聽從心靈召喚，去法國比賽前紋了身，胸口一條龍，左臂一個毒蠍子，右臂一頭大老虎。

薛微問她：「你想吃人啊？」

莊威威得意地笑：「一出場就吃掉對手不好嗎？」

「很好、很好，我看好你的妖魔鬼怪！」（七）

溫布頓

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