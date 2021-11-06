我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

秋日的私語（五）

凌珊

可她現在還能自理，為何一定要住到養老院

威廉說：看你冰箱全是速食品。

速食方便好吃，為啥不行？要說老，去養老院才會老得快，整天抬頭低頭都是老頭、老太太，誰規定的，養老院就一定是最終歸宿？

威廉又說，房子大一人住浪費，也不安全。

這麼多年她都一個人住下來了，也沒聽誰說浪費，再說她不是還有錢嗎？又沒讓他們誰幫付。她雖然不算大富大貴，但是綽綽有餘。要說她也是趕上了美國經濟興盛期，這麼多年一直拿著丈夫以前公司的醫療保險，做經紀人不過是錦上添花。訂餐的都喜歡她這個老主顧，出手闊綽。每年聖誕節給園丁、郵差各色人等的紅包，也大方得有名。

不安全？她如今都給他們弄得風聲鶴唳了，聽到點風聲草動，都要去門口看看。威廉也不嫌煩，早請示、晚彙報，一周買幾次菜、吃了什麼都要管。她要那麼喜歡被關心，早不會孤家寡人半輩子。

費下樓燒咖啡，喝著咖啡看報紙。吃完早餐，出門。如今也不需要帶客戶看房子了，那就去食品店買菜。威廉不是嫌她只吃速食嗎，她要去買點好吃的給他看看。真是連買菜吃飯這檔事，也要表演了。

出了門經過小學校，一眼看到車輛排到了街口。這條街學校一開學就堵。家長們自組了一個什麼助力隊，不如說阻力隊，以前沒人幫忙，還沒這麼堵。車輛自行流動，自然而暢通，很多事情有時候真並不是越管越好。

2

傍晚時分，費從外面回來，車庫「匡啷啷」落下來。她於是想，哪天要叫人來檢查一下。車庫也老了。她一向信奉不壞不修，如今也要防患於未然，省得威廉嘮叨。（五）

威廉 養老院 咖啡

上一則

台藝術家吳季璁紐約個展「境」重新詮釋山水世界

下一則

挨罵的醫師

延伸閱讀

秋天的安排

秋天的安排
晤養老院病歿者家屬 霍楚道歉

晤養老院病歿者家屬 霍楚道歉
吃咖啡

吃咖啡
金兌錫提案 助養老院疫歿家庭求償

金兌錫提案 助養老院疫歿家庭求償

熱門新聞

達姆／圖

酒駕的暴力事件（上）

2021-10-30 03:02
達姆／圖

酒駕的暴力事件（下）

2021-10-31 03:02
潘越雲注重運動，這兩年愛上西班牙舞。圖為她為演出練習佛朗明哥舞。（本報資料照片）

潘越雲享受孤獨 靠自律練出自己的獨特

2021-10-30 07:00
米榭兒／圖

不斷、不捨、不離

2021-11-03 03:02
呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
謝盈萱表示，進入表演這一行，最大犧牲，是沒有進入大家認為一個女生該要進入的過程。（記者沈昱嘉／攝影）

謝盈萱：年輕的朋友們 請你們現在就勇敢

2021-11-01 07:00

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍