可她現在還能自理，為何一定要住到養老院 ？

威廉 說：看你冰箱全是速食品。

速食方便好吃，為啥不行？要說老，去養老院才會老得快，整天抬頭低頭都是老頭、老太太，誰規定的，養老院就一定是最終歸宿？

威廉又說，房子大一人住浪費，也不安全。

這麼多年她都一個人住下來了，也沒聽誰說浪費，再說她不是還有錢嗎？又沒讓他們誰幫付。她雖然不算大富大貴，但是綽綽有餘。要說她也是趕上了美國經濟興盛期，這麼多年一直拿著丈夫以前公司的醫療保險，做經紀人不過是錦上添花。訂餐的都喜歡她這個老主顧，出手闊綽。每年聖誕節給園丁、郵差各色人等的紅包，也大方得有名。

不安全？她如今都給他們弄得風聲鶴唳了，聽到點風聲草動，都要去門口看看。威廉也不嫌煩，早請示、晚彙報，一周買幾次菜、吃了什麼都要管。她要那麼喜歡被關心，早不會孤家寡人半輩子。

費下樓燒咖啡 ，喝著咖啡看報紙。吃完早餐，出門。如今也不需要帶客戶看房子了，那就去食品店買菜。威廉不是嫌她只吃速食嗎，她要去買點好吃的給他看看。真是連買菜吃飯這檔事，也要表演了。

出了門經過小學校，一眼看到車輛排到了街口。這條街學校一開學就堵。家長們自組了一個什麼助力隊，不如說阻力隊，以前沒人幫忙，還沒這麼堵。車輛自行流動，自然而暢通，很多事情有時候真並不是越管越好。

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傍晚時分，費從外面回來，車庫「匡啷啷」落下來。她於是想，哪天要叫人來檢查一下。車庫也老了。她一向信奉不壞不修，如今也要防患於未然，省得威廉嘮叨。（五）