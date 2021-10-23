陳裕堂／圖

宛美嘉說：我都挺好的，我現在搞的副業也開始掙錢了，所以還過得去。

媽媽嘆了一口氣：你別硬撐了，你做那些小手工能掙幾個錢啊！下個月你生日，我給你的卡上打了五千塊錢，你看自己喜歡什麼去買點。還有，你胃不好，一定要少吃路邊攤和外賣，也別老熬夜。

宛美嘉匆匆應付她，說：好，我知道了，然後掛上了電話。

宛美嘉在一家銀行的呼叫中心做客服專員，賺的錢只夠生活。其實她真正的夢想是做文具設計師。她會把自己做的可愛小印章放在網上賣，可鮮有人問津，她自認的才華無人賞識。

但生活就是如此。宛美嘉想，自己也許是遠不如很多同齡人，但比起蕭玫來，自己總歸是比她幸福吧。

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到了休息日，宛美嘉按照媽媽發來的地址，去南郊的醫院探望蕭玫。到的時候，蕭玫剛剛吃了藥睡著了。她把帶去的花和果籃放在床頭，陪著舅媽一起坐了一會，舅媽見了她也只是哭。本想到了晚飯時間就走，但宛美嘉看著舅媽傷心憔悴的樣子，也不好意思離開。

後來舅媽被醫生叫去談話，她才趕緊從病房裡出來，到走廊的窗口那裡透氣。她一直很抗拒來醫院，並不是對蕭玫的事漠不關心。而是，她怕聞到消毒水的味道，她怕自己想起曲小滿那張面目全非的臉。

前年夏天，城郊進山高速的隧道裡發生了一起特大交通事故，死了十二個人。湯晴、周歡、曲小滿三個人裡，只有曲小滿活了下來，但卻比死了更慘。沒有出事前，她是那麼漂亮、那麼愛美，立志要做一名美妝博主。可她的臉卻在車禍 帶來的大火裡被燒毀，視力也受了影響，一條腿也從膝蓋以下截肢了。那是真正的生不如死。

自駕遊的主意本是宛美嘉提出來的，她說畢業好幾年了，她們兩對曾經的上下鋪也該好好聚聚。為此她花費了好大的力氣各方遊說，曲小滿是最後一個答應的。

等到一切都安排妥當，臨出發的前一天，宛美嘉的男友才說他的姥姥做壽，想要見一見未來的外孫媳婦。宛美嘉就這樣放了她們三個人的鴿子。原本說好做司機的人，也從她換成了周歡。

四個人裡，只有她和周歡有駕照 。宛美嘉知道，周歡喜歡飆車，也最喜歡抄近道。如果那天是自己開車，她是不會選擇走她們出事的那條路的。

那個周末宛美嘉一直和男友以及他的家人在一起，家宴的氣氛很濃。等到她看到手機 上的未接來電時，已經是事故發生的五個小時以後了。她在醫院裡見到了劫後餘生的曲小滿。她已經面目全非，渾身裹著紗布，躺在重症監護室裡，像具被插滿管子的木乃伊。曲小滿的父母甚至一度拒絕承認那就是他們活潑漂亮的女兒，直到警方安排醫院做了親子鑑定。

宛美嘉曾經無數次在曲小滿的病房外面徘徊，可始終沒有勇氣走進去，對她說一聲對不起。她甚至不敢確定自己熟悉的那個小滿，是不是還在那具軀體裡。事故摧毀了小滿健康美麗的外表，恐怕把她的心也燒得支離破碎了。即使她說再多的抱歉、即使小滿會原諒她，小滿也再不會變回原來的樣子。但如果小滿不原諒她，那小滿就還有這一股恨意，撐著她繼續走下去。

她也不配得到小滿的原諒。她這樣想著，開始作、開始鬧，和男友大打出手。她怨他：都怪你，都怪你姥姥。如果我沒有去你家吃飯，湯晴和周歡就不會死，小滿也不會變成現在這樣！男友給了她一個耳光，兩人不歡而散。

一個星期後，男友又帶著花來找她，他們和好了。可那件事一直都在，像道過不去的坎。他們吵架，他們和好。分分合合了幾次，兩人最終還是倦了。

晚飯時間過後，蕭玫醒了。宛美嘉把自己做的印章拿給她看，輕聲地告訴她，這是自己新設計的樣子。上面的卡通人物是按照蕭玫的樣子設計出來的，旁邊還有一小朵玫瑰花。（三）