送人禮物有考究，尤其是送給孩子的生日禮物，更要費思量。孩子的生日禮物不需貴重，經濟實惠之外，還要能啟發他的思想，開闊他的眼界。愛因斯坦五歲時，父親送他一個指南針，他對磁針永遠指向南方的特性著了迷，引起了對物理學的興趣，最終獲得了諾貝爾 物理學獎。一個指南針造就了一位偉人，這生日禮物送得有意義。

兒子八歲時，我買了一個望遠鏡給他當生日禮物，希望開闊他的視野，就是效法愛因斯坦的父親。「哇，謝謝爹地。這望遠鏡可以幹嘛？」他還小，沒見過望遠鏡。我手把手教他使用方法，也回答了他一個接一個的問題，他很快就學會了，興奮地拿著望遠鏡，屋裡屋外到處看，看到半夜都不睡覺。

我送他的是一個帶三腳架的大口徑雙筒望遠鏡，不但可觀鳥、觀劇、看球賽，甚至可觀測天文。周末日落後，兒子拉著我一起到後院，把望遠鏡固定在腳架上，一輪明月初升，正是觀察月亮的最佳時間。

他調整好了焦距，第一次看清楚月亮表面。看了一會兒，好奇地問：「為什麼月亮表面有好多坑洞？」「什麼形狀？有幾個？」我故意用蘇格拉底詰問法，考考他。

「圓圓的，有大有小。太多了，數不清。」他數了數，沒多久後就不數了。我告訴他：「那是撞擊坑，是天上的流星撞到月球表面累積下來的。」他似懂非懂地點了點頭。

過了幾天，月圓轉月虧。傍晚，一彎上弦月掛在像藍色綢緞一樣的夜空，我們父子倆到公園的大草坪，架起望遠鏡，準備探索群星閃爍的星空。

「你看月亮像弓一樣，現在是陰曆上半月，弓弦在上邊，稱上弦月。陰曆十五月圓過後的下半月，弓弦轉到下邊，稱下弦月。中國人用陰曆，以月亮盈虧定日子，西方人用陽曆，以太陽位置定日子。」趁群星尚未出現以前，我教導他陰曆和陽曆的不同。

沒多久，天色已暗，繁星布滿天際，正是教他辨識星座的好時機。北斗七星出現在北邊天際，我引用論語中「譬如北辰……眾星拱之」，說明北極星在北方，是中國自古以來的導航星。中國的北斗七星，西洋稱大熊星座，我也順便說了古希臘神話中，眾神之王宙斯的妻子赫拉將卡利斯托變成大熊星座的故事。

那一年的夜晚，我們看月圓月缺，看北斗七星，看銀河，也找到了牛郎織女星。對照著星際圖，我們辨識了獵人座、天蠍座、天琴座、天鷹座等星座，也熟悉了許多古希臘神話故事。我送兒子的生日禮物，不僅開闊了他的眼界，增長了他的知識，也帶給父子兩人無限歡樂。