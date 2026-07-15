兒子喜歡釣魚 ，也會釣魚，每年的春夏秋三季，只要天氣好，周末他就帶著孩子和老婆出門，有時也帶著我們兩老；實際上我們不會釣魚，是去看風景。周日要釣魚，周六就得做準備：選釣竿、釣線、浮標、魚餌、釣椅等。因為兒子說要到較遠的地方釣魚，還準備了午餐和瓶裝水，等一切安排妥當便出發了。

馬里蘭州 蒙郡（Montgomery county）有湖泊和河流，兒子總是開車跑到波多馬克河的回水灣和瀉湖去釣魚。他說：「釣魚點要選好，河流的回水灣水流平緩，適合魚群聚集，鯽魚鯉魚常在水草邊緣覓食；水深一至兩米的水庫淺灘是春季釣魚的好地方。今天咱們去波多馬克河瀉湖垂釣，那裡水深適中，湖邊草很多，魚大多在那裡活動，附近也安全。」

到達目的地後，孫子和他爸是真正釣魚，雖然我、太太和兒媳不會釣魚，還是為我們準備了魚竿。釣魚是一個耐心等待的過程，急不得，類似養花，能使人修身養性。我看兒子、孫子不時就輕輕提一下竿，以為釣到魚了，沒想到他們說：「讓魚餌動一動，能刺激魚咬鉤。」

過了一會，孫子突然提竿，並來回擺動，接著釣竿往上一揚，釣到了一尾約兩磅重的魚。我的浮標微動了一下，提竿一看，是一條不到二兩重的小魚，孫子說：「把牠放生吧。」我很捨不得，這可是好不容易才釣到的，不過我還是聽孫子的話放生了。

坐在湖邊垂釣，欣賞大自然的山清水秀，看著紅通通的太陽掛在山間，聽著打破寂靜天空的鳥鳴，呼吸著微微流動一塵不染的空氣，真是一種享受。這場垂釣遠離喧囂、車水馬龍的城市，使我沉醉在寜靜的田園風光裡。

快到中午時，太太和兒媳去準備午餐。兒子爺倆一邊釣魚，一邊開心聊著釣魚的樂趣：「釣魚是人魚間的鬥智鬥勇，狡猾的魚就是吃了魚食而不咬鉤，所以人要掌握逗鉤技巧，讓魚上鉤；釣魚也磨練人的性格，經常釣魚，自然能變得沉穩，性格溫和，也能在釣魚的同時，享受大自然風景和陶冶情趣。」

浮標抖動，魚竿突然下沉，兒子急速提竿並左右擺竿，釣到了一條約四磅重的魚，我們都雀躍起來。太太、兒媳把麺包、香腸及香味四溢的麺條送過來，兒子、孫子邊狼吞虎嚥吃著，邊注視的魚竿，他們希望能再釣到一條魚。

孫子換了個地方下竿，我也移到他旁邊。孫子說：「爺爺，釣魚有很多好處。釣魚不是一蹴而就，要經過多次訓練，才能逐漸掌握技巧，鍛鍊出反應能力，還能忘記生活和工作中的各種煩惱……。」他正說到一半，看到浮標出現異常，隨即提竿，又釣到一條兩磅多重的魚。此時兒媳也釣到一條不到一磅重的魚，我們高興得不得了。

今天收穫頗豐，天色已晚，一路高高興興、熱熱閙鬧回到了家，兒媳很會料理魚，味道鮮美，我們一邊吃著，一邊談著今天的快活。