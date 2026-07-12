來美六年，女兒的求學之路可謂一波三折，初來不久便遇上疫情 ，整整兩年的初中時光，她都在電腦屏幕前度過。無法和老師同學當面交流，錯過了語言學習的關鍵期，為了讓她盡快跟上，我們前後輾轉了三所高中，在不斷更換的校園之間，女兒遇見了三名令她終生難忘的同學。

高中第一年，女兒在加州 馬凱博高中（Mark Keppel High School）交到了第一個知心好友。那天上課，女孩突然沒有出現，直到放學，女兒才得知好友在家門前遭遇車禍，永遠離開了。消息傳來的瞬間，她整個人都僵住了，學校隨即安排心理輔導，可當時她的英語仍有限，老師溫柔的安撫往往只能聽懂一點。她只記得每次輔導結束時，老師塞在她手中的一個甜甜圈——那甜味裡有安慰，也有被理解的溫度。那一刻，我們第一次深切體會到：美國學校關注的不只是成績，還有孩子們的心理健康 。

九年級時，女兒的學習狀況極不理想，而公立學校又不允許重讀，我們只好轉入亞凱迪亞（Arcadia）的一所私立學校，想著小班教學能幫助她。然而那裡的分數給得寬鬆，只要學費交足，成績便「自然好看」，真正學到的卻有限。在這所學校，女兒認識了第二個讓她印象深刻的女孩——一個來自北京的學姐。他鄉遇故知，兩人起初十分投契，但這段友誼很快出現裂痕。女兒有一天悄悄對我說：「媽，她吃頓飯隨便就花一千塊。成績不好，她爸爸就給她買幾萬塊的相機哄她。」後來那名學姐憑著藝術特長順利進入紐約大學。

幾個月前，女兒忽然告訴我，那名北京姑娘家裡破產了，如今學費全靠自己打工掙，一次做的麵包要分七天吃。我聽後不免唏噓，只對女兒說：「人在順境時要懂節制，看到別人落難，更要心存憐憫，不要輕易論斷。」

由於在私立學校學習進步有限，我們又轉入聖蓋博（San Gabriel）的公立學校，按年齡分班的制度，讓女兒缺了整個十年級，必須直接上十一年級，我心裡難免擔憂。所幸這裡的老師非常盡心，每天清晨為她補課，女兒自己也常常學到深夜，終於在最後兩年迎頭趕上了。

高中畢業前的暑假，學校網站上出現一則募捐信息，受助者竟是她同年級的一名同學。原來，那女孩在疫情期間失去了父親，十五歲便成了孤兒，被政府安置到寄養家庭；如今她年滿十八，要開始獨立生活，卻連第一個月的房租都難以負擔。女兒盯著那則募捐鏈接看了很久，輕聲說：「我不知道她過得這麼難。如果早知道，我應該多關心她一些。」

回望這幾年，陪伴女兒成長的，除了電腦與教室，還有這三名短暫出現在她生命中的同學。她們像三面鏡子，讓女兒看見生命的不同側面，也讓她更清楚自己想成為怎樣的人。有人讓她懂得生命無常，更要珍惜眼前人；有人讓她看清浮華易散，虛榮靠不住；有人讓她學會體察他人的艱難，心懷善意與慈悲。

這些短暫的相遇，在孩子心中留下了深刻印記，也成為她邁向成年的底氣。願她在未來的道路上，帶著這些溫暖與力量，繼續做一個善良而明亮的人。