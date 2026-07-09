作者家中的地下酒吧。（圖／作者侯文俊提供）

美國東部由於冬季寒冷，地面會結冰，為了防止地基因土壤結冰膨脹而移動，房屋地基必須挖掘到凍土層以下，所以都會興建地下室，我家位於大華府 都會區（Great Washington D.C.）的維吉尼亞州 亨敦（Herndon），屬於美國東部，所以家裡順理成章也建有地下室。

一般美東的已裝修地下室（Finished Basement）除了儲藏室、浴室之外，還會有休閒室與客房，我家的地下室則另外加建了一間可以唱卡拉OK的電影室和一間極富情調的酒吧，由於這個酒吧建於地下室，我戲稱它為「地下酒吧」。

美國的地下酒吧源自於一九二○年代美國禁酒令時期，當時大眾因酗酒嚴重衍伸了許多社會亂象，政府因而頒布禁酒令，不能公開飲酒。當時許多非法的酒吧只好被迫隱藏在一般民宅或店家後方，為了不讓鄰居或警察發現，客人在店內必須輕聲細語，不可大聲喧嘩，而這句請人說話「小聲點」的英文暗號 「Speak Easy」，遂成為地下酒吧的代名詞，發展出一種獨特的酒吧文化。

我家這間類似隱密的地下酒吧，是我在參觀二十幾家樣品屋的裝潢之後，花了一個禮拜的時間自己設計的，建材也是我親自去家得寶（Home Depot）購買，最後再請一名來自福州的李師傅建造而成。由於設計圖畫得有模有樣，有人還以為我是念建築系的，大女兒也稱讚我家的酒吧是她看過最漂亮的。

酒吧內的嵌燈是我在設計時所遇到最困難的部分，由於酒吧的吧台與台面都需要焦點照明的光線，我花了三天的時間才克服了地下室天花板內通風管道的限制，讓八盞嵌燈平均地照在吧台與台面上。除此之外，我在背景牆面以及透明櫥櫃內也設置投射燈，將整個酒吧烘托出溫馨的氛圍。

為了進一步襯托出酒吧的特色，我在地下室內擺設了娛樂用的撞球桌、乒乓球桌與桌上足球，以及一台復古的爆玉米花機。由於我家的酒吧以及周邊設施像極了地下酒吧與電影院，從我家一樓走到地下室，彷彿步入了另一個世界。這些娛樂設備除了讓賓客在酒酣耳熱之際，可以玩玩撞球、打打乒乓球與桌上足球之外，還可走入設有卡拉OK的電影室內盡情地唱歌跳舞。曾有朋友說我家地下室是個優質的度假勝地，有一名親戚甚至稱讚我家是大華府都會區必訪的景點之一。

我家的酒吧包括主人最多可以容納八個人，由於太太曾經在餐廳調過酒，所以我經常舉辦小型的雞尾酒會，到目前為止已經招待了超過三百人次的親朋好友。曾有朋友說，他在許多酒吧點過不同的瑪格麗特（Margarita），而我太太調的是他品嘗過最經典的雞尾酒。

這種別具一格的酒吧聚會，是主人與賓客以面對面交流的方式來聯絡感情，所以在我家地下酒吧這條紅線的牽引之下，許多本來只是相遇相識的普通朋友，在享受了一個浪漫的地下微醺之夜後，從此變成了相知相惜的知心朋友。

柔和的燈光、香醇的美酒、盈盈的笑語、蕩漾的心情，幾番杯觥交錯後，友誼就像是我家地下酒吧的醇酒一樣，那種永遠叫人難忘的滋味，從此流淌在每一個朋友的心頭裡。