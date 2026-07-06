朋友邀我共進午餐，說要帶我去一個「特別的地方」。我原以為不過是一間新開的餐廳，沒想到走進去，才發現那不是一間普通的餐廳，而是一所餐飲學校裡的模擬餐廳。

當我正要入座時，目光被桌上的餐巾吸引住——它被細緻地折成一件小小的西裝外套，安靜地躺在潔白的餐盤上。那一刻，我心裡微微一震：這不是單純的用餐，而是一場被用心對待的體驗。

環顧四周，所有服務生都穿著整齊制服，舉止有禮，臉上帶著一種專注又略帶青澀的神情。那種認真，不是職業性的熟練，而是一種正在學習、正在努力成為更好的自己的光。我忍不住問為我服務的年輕人：「你現在幾年級？將來想做什麼？」

他微微一笑，有點靦腆地說：「高一，今天是來上實習課。至於將來……還沒想好。」那句「還沒想好」，說得那樣誠實，沒有一絲矯飾，卻讓人心疼。那是一種人生剛剛展開的真實狀態——方向未明，但願意踏出第一步。

不久後，另一個學生端著一籃剛出爐的麵包來到桌邊，熱氣還未散去，香氣已悄悄蔓延。他輕聲介紹：「這些都是今天剛做的，只剩這一些了。」我望著那一籃麵包，忽然有種想要支持的心情，於是我笑著說：「那我全買了。」他眼裡閃過一絲驚喜與感謝，那一瞬間，比麵包的香氣更溫暖。

後來才知道，這是一所台灣相當有名的餐飲專業高中。學生們在這裡學習的不只是中西餐烹調、烘焙甜點，還包括飲料調製、餐廳服務與經營，以及對食材與營養的理解。更重要的是，他們學習如何在真實的世界裡站穩腳步。

這讓我想起在美國的經驗。曾經造訪過位於紐約（New York）的美國烹飪學院（Culinary Institute of America），那裡有遼闊的校園，也有對外營業的餐廳，學生在真實的環境中磨練技藝。據說，白宮廚師與米其林主廚中，不乏出身於此的佼佼者。我也曾在那裡享用過一頓由學生準備的午餐，價格親民，卻蘊含著同樣的熱情與努力。而今天，在台北的這間模擬餐廳，我看見了一樣的精神。

我一邊吃，一邊看著他們忙碌的身影——有人在確認點單，有人在端盤時微微調整姿勢，有人在廚房裡專注地擺盤，那不是一場表演，而是一段成長的過程。

忽然之間，我明白了：餐飲學校教的，從來不只是做菜，它教的是如何面對壓力，如何與人合作，如何在錯誤中修正自己；它教的是紀律、責任，還有對細節的尊重。它讓一個還說著「我還沒想好未來」的孩子，開始一點一滴地靠近自己的方向。

那一頓飯結束時，我心裡有一種難以言喻的感動。不是因為菜有多好吃，而是因為我看見了一群年輕人，在自己的位置上，安靜而努力地發光。

也許幾年之後，他們之中會有人走進高級餐廳，有人遠赴國外深造，也有人開一間小小的咖啡店。但無論走到哪裡，我相信，他們都會記得自己曾經在這樣的一個午後，用一雙還不完美的手，認真地為別人準備一頓飯。

而我何其幸運，能在這一天坐在餐桌前，見證那份剛剛開始的夢想。一頓飯，我看見年輕的未來。