時間如白駒過隙，轉眼即逝。幾年前，那個頭髮稀疏、口水常流、兩歲後仍說不清幾句完整話語的小外孫，如今已要迎來七歲生日了。外孫的生日恰逢學校春假，全家人早在數月前便精心籌畫了一趟墨西哥郵輪 之旅，既為慶生，也算是一場溫馨而難忘的家庭旅行。

我們住在洛杉磯 （Los Angeles），前往郵輪碼頭十分便利，只需驅車前往長灘（Long Beach）即可登船，省卻諸多旅途勞頓。

如今已是小學一年級的外孫，滿頭烏黑濃密的頭髮，眉目清秀，口齒清晰，言談間透著幾分靈動與機敏。他性格專注而認真，做起事來一絲不苟，甚至比年長兩歲的姊姊更專心致志，無論是拼圖還是樂高，只要打開盒子，便一定要耐心完成，從不半途而廢。更令人驚訝的是，他從三歲起便能說出一些遠超同齡的詞語，記得有一次女兒與女婿在車中爭論，他坐在後座悄悄對我說：「It's chaos（亂套了）」。

生日當天，郵輪停靠在墨西哥卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas），女兒與女婿特地安排了一場騎駱駝之旅。抵達牧場後，首先映入眼簾的是整齊有序的設施：騎駱駝、山地越野車、電動腳踏車以及海濱俱樂部。令人動容的是，牧場還設有專門供「退役」駱駝安度晚年的區域，對動物的關懷細緻入微，讓人不禁心生敬意。

騎駱駝的體驗既新奇又略帶刺激。當真正坐上駱駝時，牠先以前腳、再以後腳緩緩站起，坐在上面整個人瞬間前傾又後仰，彷彿搭了一段微型過山車，讓人既緊張又忍不住笑出聲來。隨後，隊伍沿著沙漠小徑徐徐前行，駱駝步伐穩健，身體隨節奏左右輕擺。乾燥的沙漠氣息撲面而來，腳下是頑強生長的仙人掌與灌木，而遠方卻是碧藍無垠的太平洋海岸線，沙漠與海洋的強烈對比，構成一幅壯麗而奇特的自然畫面。

當隊伍行至海邊，視野豁然開朗：一側是金黃柔軟的沙丘，另一側是海水拍岸、白浪翻飛。騎在駱駝背上緩緩前行，彷彿時間也隨之放慢，讓人沉浸在這份難得的寧靜與廣闊之中。這並非驚險刺激的活動，而是一種節奏舒緩、風景優美、帶著淡淡異域情調的體驗，為外孫的生日平添了幾分難忘的驚喜與歡樂。

晚上，我們在郵輪上的義大利餐廳共進晚餐。按照中國習俗，生日應該吃長壽麵，於是便以義大利麵替代。外孫對此並不在意，他依然鍾情於自己最愛的炸雞塊與薯條。更有趣的是，他偏愛將薯條和炸雞沾著田園沙拉醬食用，而非傳統的番茄醬，這一小小的堅持，也顯出他獨特的口味與個性。

晚餐前，我特意請餐廳服務生在甜點前送上生日蛋糕。當幾名服務生簇擁著蛋糕走來，燭光搖曳，笑容滿面，齊聲唱起生日快樂歌時，氣氛瞬間變得溫馨而熱烈；家人們也隨之合唱，我一邊忙著用手機錄影，一邊感受著這份難得的天倫之樂，生怕錯過任何一個動人的瞬間。

如今我已年屆古稀，歷經人生風雨，更懂得珍惜眼前的平凡與幸福。看著孫輩在無憂無慮中成長，笑容燦爛、心靈純真，內心深處湧起一股溫暖而踏實的喜悅。這樣的時刻，不僅是為孩子慶生，更像是在為生命本身喝采，在歲月長河中，親情相伴，愛意流轉，便是最珍貴的禮物。