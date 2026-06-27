在馬里蘭州 蒙郡（Montgomery County）十多個醫療護理中心，老人的平均年齡在八十五歲以上，七十五歲左右的老人已經很少了。六十歲以前，如果身體健康，對生命、生死想得很少，但歲月催人老，六十歲到八十歲這段時間，就像是地球轉快了，一瞬間人就八十歲了。到了這個年齡，不管你健康狀況如何，都會考慮死和怎麼死，尤其看到身邊的老人在病痛中煎熬，對「如何死」想的就更多了。

人總是要死的，八十歲以後，對死並沒有太多後顧之憂，因為兒女和他們的孩子已經長大立業，無操心之事，而且活到八十歲已超過平均壽命。每個醫療護理中心，每年都有幾個向閻王爺或天堂報到，有的是利利索索、幸福地離開，有的是在痛苦掙扎中去報到。

在某中心一名一百零五歲的郭氏老人，平常身體硬朗，談笑風生，大家都不認為他有那麼高齡。他總說：「我是行伍生涯，前半生都在槍林彈雨中度過的。」一天晚上，他和家人在聊天，感到疲累就去睡了。這天夜裡，他靜靜地、安祥地去西天，幸福地走了，沒有連累任何人。

在某中心，一名八十歲的夏氏老人和我同桌，他身體看起來不錯，天天玩麻將或跳舞，可高興了，但一天突然無聲從椅子上滑下，九一一送醫院搶救無效。他走得沒痛苦，但對家人打擊太大，畢竟他年齡不算太大，又太突然。

每個中心都有幾個無痛苦、無聲息到極樂世界的老人，他們生前和臨終沒有連累任何人，真令人羨慕，這正是許多人追求的生死觀。

誰不想安安靜靜到極樂世界呢？可惜遂人願的少。有的植物人在床上一躺十多年，苦煞了配偶、醫院護士或其子女；有的老人四肢殘疾，生活不能自理，吃拉全靠人照顧；還有的老人器官劇烈疼痛，疼得想尋短了卻自己。八、九十歲的老人，能過好每一天都不容易。

人到了八、九十歲不太畏懼死，但「怎麼死」是老人堆裡熱議的話題，只希望：「怎麼死得安祥、不痛苦、不連累人」。

要做到這一點很難。隨著年齡增加，疾病愈多，老人平衡能力差，骨質容易疏鬆，一旦摔倒就很難爬起來。為此，各個老人中心的工作人員都悉心照顧，對於需要特護的老人，他們更是須臾不離。中心還動員和組織老人，根據自身情況參加玩麻將、玩BINGO、撲克、打台球、打乒乓、跳舞、唱歌、散步等活動，譲老人多用腦子不癡呆，多活動四肢增加平衡能力，預防摔倒。

現在中心裡的老人大多配有拐杖和助行器，多數人還配有護工，預防在中心和家裡發生摔倒。中心還常請醫師講解如何預防疾病和正確對待疾病，請心理醫生疏導老人。面對人生最後一件大事，一切要順其自然，正確對待。