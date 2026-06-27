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歸屬感

蔣林
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歸屬感是個體希望被群體接納、認同和關懷的心理，歸屬和愛是人最重要的心理需要，滿足這一需要，才有可能自我實現。歸屬感也是對抗孤獨、寂寞、痛苦、憂傷的良藥，擁有切實的歸屬感，可以撫平心靈的創傷。

在海外生活和工作的華人，有各種不同形式的歸屬感。

老郭今年九十一歲，在美跟隨女兒生活多年，最近回中國了，他決定放棄多年的綠卡，將生命的最後旅程留在故國家園。那天告別時，他對每天在公園見面的幾個老夥計說：「咱們中國人講究落葉歸根，我這把老骨頭還是回到家鄉才覺得踏實。」大家聽了他的話，雖然都有點唏噓，但也深深地理解。

老劉則不同，他說：「我的胃癌是美國醫院把我治好的，一百二十多萬美金的醫療費用，沒收我一分錢（因為持白卡）；若是靠我那點微不足道的存款，還不夠手術輸血呢。我不回去了，我的女兒嫁在這邊，女兒女婿也一再央求我和老伴留在這裡養老。我還回去幹嘛呢？在哪過不是過呢？」

黃阿姨來美前是杭州一家公司的職工，退休後經朋友介紹來當保母，她一面掙錢，一面積極諮詢為女兒辦理留學的事情。她說：「我離異後帶著女兒生活了十多年，不把她送出來學有所成，我是絕不甘心的。」黃阿姨說，等女兒實現了留學第一步，到時候再看。女兒若選擇留下，她就留下；女兒若選擇離開，她就一起離開，「直到女兒擁有自己完整的人生，我才安心」。

小李是二代移民，已經完全適應了現在的生活，那天，他帶娃在公園玩，與我聊到孩子的成長環境，說想讓自己的ABC寶寶能有一個講中文的環境，可是很難找到，問我能不能採取一兩歲時把孩子送回國內學習一段時間的方法。我回答他：「那有什麼不可以的？但最好還是隨緣吧。你的小貝比與你已經不同了，他的母語首先是英語，其次才是中文。」小李聞言若有所思。

老王也是被女兒女婿接來生活的退休老人，他文化程度不高，但對我們社區的每個華人幾乎都熟悉，特別是對短期來美幫忙照顧孫子的人家格外關注。他說：「與你們認識、說話，我就像在國內旅遊一樣，能聽到各地方言和各種新鮮的事情；可惜啊，你們這批人陸陸續續都要回國了，怎麼這麼快就要回去了呢？啥時候再來？」他的依依惜別，在我看來是很真誠的。

海外生活能否找到各自的歸屬感，很大程度上取決於每個人的人生觀和價值觀。擁有歸屬感，就擁有相當程度的人生滿足；反之，則會感到惶惑和漂浮。

我在加州爾灣（Irvine）居住好幾個月了，國內朋友問是否想家。我想了想說：「想，也不想。」我想的是一眾親友，是擁有自己生活氣息的老居所、老場景、老物件，是家鄉的美食美景；但現在我所居住生活的地方也是一個家。我和老伴的父母都已去世多年，孩子們選擇在海外發展自己的人生，我們充分理解和尊重；能與孩子們團聚，過普通的家庭生活，就是出於歸屬和愛的需要，就是在獲得自己的歸屬感。依我看，能與親人廝守，就無所謂故鄉、他鄉。有一首歌唱得好：「千萬里，我追尋著你；在夢裡，你是我的唯一。」

精華 FAQ

  • 歸屬感是個體希望被群體接納、認同與關懷的心理；它能滿足人最重要的愛與被愛需求，也可對抗孤獨、寂寞與痛苦，讓人獲得更穩定的內心與生活滿足。

  • 老郭選擇放棄綠卡回中國安老，認為落葉歸根才踏實；老劉因醫療、家庭與女兒定居而留美；黃阿姨則把女兒的人生完成視為自己的安心依歸。

  • 作者認為想家包含對故鄉親友與舊景舊物的懷念，但現居地與家人團聚也同樣是家。只要能與親人廝守，故鄉或他鄉便不再那麼重要，歸屬感因此而生。

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