友人蘭姐住在加州 中部，不久前，朋友送給她一對白兔，雪球似的模樣，看著令人歡喜。蘭姐沒養過寵物 ，捧著這對萌物時，眼裡的笑意比春日的暖陽還明媚。

這對兔子才四個月大，情竇便早早萌芽了。雄兔總是繞著雌兔蹦蹦跳跳，鼻尖貼著鼻尖；雌兔則羞答答地拿腦袋蹭牠的脊背，整日你儂我儂，竟是一副「早戀」模樣。沒過多久，雌兔產下六隻小兔崽，新生的小兔子緊閉雙眼，渾身光溜溜的，沒有一絲絨毛，像一團團粉嫩的肉球，惹人憐愛。可雌兔自己還是個沒長大的「孩子」，半點母性都沒有，只顧著在籠子裡東跑西跳，或者蜷在角落曬太陽，把小兔崽們孤零零晾在一旁，讓人又好氣又好笑。

這下可忙壞蘭姐了，她趕忙點上暖燈，為脆弱的小兔子們撐起一方溫暖天地。她匆匆買回新鮮羊奶和貓乳，深夜裡握著細細的針筒，小心翼翼地給小兔們餵食、餵水。她日日換洗籠布、刷洗兔籠，縱然腰痠背痛，也半點不敢鬆懈。每天天剛矇矇亮，她便起身忙活，一日餵數餐，雷打不動；哪怕夜裡寒氣刺骨，也總要爬起來查看小兔子的狀況，一顆心懸在半空，連睡夢中都是小傢伙們的影子。

「真累死我了」，蘭姐雖然嘴上發牢騷，眉眼間卻漾著笑意，忙忙碌碌的日子裡，竟也生出幾分別樣的樂趣。

兔子的繁殖能力驚人，不過一個多月，某個寒風刺骨的午後，雌兔竟再度臨盆，又是六隻萌態可掬的小兔崽呱呱墜地，蘭姐驚得半晌沒回過神來。其中一隻尤為特別，皮膚是淺淺的黑色，在一眾粉白的兄弟姊妹裡，像一顆墨色的小珍珠，格外醒目。

那天我正好去蘭姐家串門，剛進門就被她拉到兔籠邊，她指尖輕點籠口，聲音壓得極低：「你看看，牠居然會護著崽了。」我湊過去一看，果然見雌兔不再亂躥，正笨笨地蜷成一圈，把小兔崽藏在腹下。最惹眼的那隻黑皮膚小傢伙，正擠在兄弟姊妹的中間，努力往雌兔懷裡擠。暖燈照著籠裡這一小團毛茸茸的生命，我忽然覺得，蘭姐連日的疲憊，都在這一刻化作了眼底的笑意。

這一次，雌兔彷彿開竅了似的，竟隱隱透出幾分母性。蘭姐在一旁觀察，只見牠笨笨地移到小兔崽身邊，鼻尖輕輕嗅著，雖動作生疏，卻分明有了照料幼崽的心意。蘭姐心頭一暖，趕忙蹲在籠邊，輕聲引導，伸手示範著教牠如何將小兔放在腹下保暖，怎樣讓小傢伙們順利吸吮到乳汁。雌兔似懂非懂，竟真的慢慢學著臥下身來，任由小兔崽們在牠腹下拱來拱去。看著這一幕，蘭姐懸了許久的心，總算安心了。

歡喜之餘，蘭姐卻犯了愁。下個月，她就要回鄉探親了，沒法管理一窩兔子的飲食起居。思來想去，萬般不捨，她終究還是決定將牠們託付給動物保護中心。

臨行前，蘭姐蹲在兔籠邊，輕輕撫摸著那隻黑色的小兔崽，指尖劃過牠溫熱的皮毛。陽光透過窗戶，灑在一籠毛茸茸的小傢伙身上，暖洋洋的。

生命的相遇本就是一場溫柔的饋贈，無論是人與動物的相伴，還是跨越山海的歸鄉，皆是愛與羈絆的延續。蘭姐望著籠中依偎的母子，輕聲細語地說：「好好長大吧。」她知道，這份牽掛不會因距離消散，而那些關於生命的柔軟與溫暖，會永遠留在記憶裡，歲歲年年，熠熠生輝。