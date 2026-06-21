婆媳之間，常有人用一個殘忍的假設來挑釁：海難時只能救一人，先生該選母親，還是太太？

這個問題流傳多年，從來沒有標準答案。但真正的人生，從來不是假設題，而是當災難真的來臨時，你根本沒有選擇的權利。

二○二○年三月，洛杉磯 （Los Angeles）因新冠疫情 封城，那是一段連空氣都帶著恐懼的日子。新聞裡的數字每天攀升，醫院像戰場，人與人之間只剩下距離與戒備。那時候，只要聽到「確診」兩個字，就彷彿聽見死刑宣判。

有天夜晚，我接到媳婦的電話，電話那頭是崩潰的哭聲。她說，我的兒子和十歲的孫子，同時確診了。我腦袋一片空白。

接下來的兩個小時，她歇斯底里地哭訴，埋怨丈夫外出應酬，把病毒帶回家，傳染給孩子。她的恐懼、憤怒、不甘與指責，一波一波向我湧來。我一句話都沒有回。

不是因為我沒有情緒，而是因為，我的淚水並沒有比她少。我該為誰哭？

我的獨子，四十三歲，正值壯年，好不容易在事業上闖出一點名氣。我的孫子，只有十歲，那麼乾淨柔嫩的肺，怎麼承受得住病毒的侵襲？

那段時間，我們甚至聽說，有人進了醫院就再也見不到最後一面，親人只能收到一罐骨灰。死亡不再是遙遠的名詞，而是一個可能隨時敲門的陰影。

那一夜，我也是母親，但我同時，也是婆婆。我知道，此刻的她比我更年輕，經歷更少；她承受的恐懼，是丈夫與孩子可能同時失去的雙重崩塌。所以，我讓她哭，我讓她把所有的不安都傾倒在我身上，我讓她有力氣崩潰。因為如果連我都慌了，這個家就真的散了。

兩個小時後，她的聲音慢慢平靜。我放下電話，獨自坐在沙發上發呆了半個小時，屋子安靜得可怕，我聽見自己心臟沉重的跳動聲。然後，我擦乾眼淚，撥通兒子在隔離旅館的電話。

我用最平穩的聲音告訴他：「沒有那麼嚴重，你還年輕，免疫力夠。趕快聯絡醫生，該吃藥就吃藥。」我不能哭，因為此刻，他心裡一定比我更痛。他是父親，他最擔心的一定是自己的孩子。

我只告訴兒子一句話：「交託給上帝。萬一真的有什麼事，只要我還在，我會替你扛起責任。你不要牽掛，好好休息。」掛上電話後，我終於放聲大哭。

我沒有二選一的權利。因為一個是兒子，一個是孫子，是同一條血脈。這不是選擇題，這是命運。

七天後，雨過天晴，兒子平安，孫子也平安。後來才知道，病毒其實是孫子從學校帶回家，而不是媳婦當晚指控的那樣，但那已經不重要了。重要的是，那一晚我沒有反駁，我選擇沉默，讓另一個母親先活下來，因為她也是母親。

事後，是她用細心的食物療法替他們調養身體，日夜照顧兩個病人；那最恐怖的七天，她撐住了整個家。女人其實比自己想像的更堅強，只是崩潰的時候，需要一個人替她守住世界。

那一夜，我們兩個母親都哭了兩個小時。她用聲音哭，我用沉默哭。

年輕時，我總覺得說理很重要。年老後，我才明白，沉默更難。那一晚，我終於懂了，真正的愛，不是選邊站，而是在風暴來臨時，把自己的恐懼吞下，把別人的平安托起。

人生有太多二選一，也有更多時候，是根本沒有選擇。當命運逼你二選一時，母親從來不選，她只是把自己放下，把愛留下。