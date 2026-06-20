我們一行四人期待已久、充滿憧憬的中東之旅，在抵達卡達多哈（Doha）後，因美伊衝突爆發被徹底打亂。最直接的衝擊來自頭頂，導彈劃破空氣的呼嘯聲、防禦系統攔截時的爆炸聲接連不斷，震動著空氣，也震動著每個人的神經。夜晚更是難以安睡，爆炸的閃光不時透過窗簾映入房間，讓人時刻處於警覺狀態。

原定三月一日出發的郵輪取消了，哈馬德國際機場關閉，航班全面停運，這座城市在瞬間變成一座孤島，我們被滯留在這裡，被動等待局勢變化。最初，我們期待衝突很快會平息，希望能在機場開放後離開多哈，繼續接下來的旅程；然而現實卻一點點擊碎了這種樂觀，衝突愈演愈烈，我們的心情也從最初的等待轉為焦慮和不安。

到了三月五日，爆炸聲和防空警報幾乎成了背景音，我們必須想法離開多哈，但當時空路和海路都已關閉，唯一的路徑是走沙漠去沙烏地阿拉伯 。我們開始在網上查找各種信息，發現可選擇的中轉城市有三個：達曼（Dammam）、利雅德（Riyadh）和吉達（Jeddah），經過反覆權衡利弊，決定前往利雅德。

考慮到包車雖然時間靈活，但要在陌生的沙漠公路上行駛五百多公里，一旦有突發情況我們幾個難以應對，所以選擇了兩天後出發的大巴，與其他旅客同行，多少多了一份安全感。緊接辦理赴沙烏地阿拉伯電子簽證，或許受局勢影響，網路異常緩慢，反覆操作多次才終於完成申請，然後又一波三折地訂好利雅德飛往開羅（Cairo）的機票。在當時的環境下，這些在平時是簡單的事情，卻把我們搞得疲憊不堪。

三月八日清晨，我們正式踏上從多哈撤離的行程。大巴載著來自不同國家的遊客，準時在早上八時出發，一路上我們聽到了許多類似的經歷和遭遇，並看到同一種情緒：疲憊與期盼盡早離開的交織。一個多小時後，我們抵達沙烏地阿拉伯邊境口岸。辦理出入境手續耗費了兩個多小時，等待的過程漫長而沉悶，但每前進一步都讓人心裡稍微踏實一些。

中午十二時左右，我們終於再次啟程，進入沙烏地阿拉伯境內。從邊境到利雅德，全程約五百公里，窗外是無邊無際的沙漠，單調卻又壯闊。公路兩側沒有城市的蹤影，偶爾會看到一個加油站，公路上車輛稀少，行駛異常順暢，卻也因此顯得更加空曠寂靜。長時間的車程讓人有些恍惚，彷彿置身於一個與世界隔絕的空間。

晚上七時多，我們終於抵達利雅德國際機場，焦急地等待次日凌晨三時飛往開羅的航班。時間一點點過去，利雅德機場航班信息卻開始變得異常混亂，一會兒顯示延誤，下一秒又顯示取消，讓人無所適從。那一刻，我們的情緒再次跌入低谷。

就在我們幾乎失望的時候，突然廣播通知開始辦理登機手續，在一片混亂和擁擠後，我們終於登上飛往開羅的班機，那一刻，緊繃了多日的神經終於稍稍放鬆下來。當飛機順利起飛，透過舷窗看著地面漸漸遠去，心中湧起難以言喻的複雜情緒。

兩個多小時後，飛機降落在開羅機場。當腳踏實地的那一刻，我們才真正意識到，這段從多哈到利雅德再到開羅的撤離之旅，終於畫上了一個階段性的句號。一路的猶豫、焦慮、奔波與等待，都在這一刻沉澱為一種深刻而難忘的經歷。