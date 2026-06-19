一天散步時，先生忽然說：「還有二十天。」我一愣：「什麼還有二十天？」他低聲咕噥：「兒子來呀。」

年歲大了以後，我不太過生日，但兒子回來，生日就有了重量與溫度。他的聲音總像一陣風，把這個房子裡的安靜，一點一點吹成熱鬧。

準備工作隨即拉開序幕。床單、枕套、毛巾重新洗過一遍，房間添了一盆綠植；冰箱一點點被填滿——野生蝦、魚、鮮貝，還有奇異果、蟠桃、藍莓……，先生在旁邊提醒「裝不下了」，我卻停不下來。他嘴上抱怨，手卻一次次重整冰箱，把食材一格一格碼得整整齊齊。

兒子來的那天，我在廚房忙了一整日。叉燒在烤箱裡上色，牛腱在湯裡沉氣，魚在鍋裡翻身，唯獨那道他最愛吃的糖醋排骨遲遲不收汁。我一急，把火開大，糊味竄出來，漂亮的排骨瞬間穿上黑衣。我站在灶台前，心裡一陣懊惱，只好重來——火候這件事，總是慢慢教人學會耐心。

這一周，兒子申請了遠距辦公。中午我們圍坐餐桌，先生一邊給他夾菜，一邊半真半假地抱怨，說為了塞下這些食材倒騰了好幾次冰箱。兒子笑著調侃：「能者多勞嘛。」那一刻，家裡久違地熱鬧起來。

晚上我們打乒乓球、撞球、籃球，球咚咚作響，像時間在回應青春。他笑起來，還是小時候那樣。

我們也看電影。「魔弦傳說」（Kubo and the Two Strings）片中的三味線一響，記憶與母親的故事在螢幕上緩緩展開。兒子曾在那家動畫公司工作，一邊看，一邊低聲講解製作過程，說起那個創下金氏世界紀錄、定格動畫史上最大的人偶，這部電影因此多了一層私密的光。

這一周的行程，都是兒子按我的習慣安排。我們聽了一場燭光音樂會，舞台上千支燭火層層疊疊，像沙漠深夜的篝火。「四季」在光裡流動，春是微光，冬是安靜；最後的「La Follia」低音一遍遍回旋，像命運，也像心跳。我側頭看他，燈光落在他的側臉上，心頭微暖。

我們去登山。在薩瓜羅湖（Saguaro Lake）邊，湖水藍綠，仙人掌筆直地站著，像沉默的守望者。路上有碎石坡，我有些遲疑，兒子伸手拉了我一把；走了一段，我退縮了，勸他：「你繼續走吧，說不定一會兒野馬就出現了。」他卻搖頭：「一起回去。」

後來在尤瑟里山（Usery Mountain），我堅持讓他獨自登頂，看著他的背影慢慢變小，消失在轉彎處，我忽然就安心了，有些路，他終究要自己走完。等他回來，臉被風吹得微紅，興奮地展示相機裡的照片。

我們去攝影。在水岸保護區和弗里斯通公園（Freestone Park），鳥兒忽然振翅飛起。按下快門的那一刻，時間留下證據。動物園裡，一隻蜥蜴伏在岩石上，鱗片在陽光下閃著細碎的光芒，一動不動，卻充滿力量。年歲也可以這樣安穩地發光。

最靜謐的時刻是在天文台。我貼近望遠鏡，看見獵戶座大星雲的核心緩緩展開。四顆年輕的熱星像寶石懸在雲氣間，星光銳利，雲霧溫柔。我記住了星星的鋒芒，他卻更迷戀那片繚繞的溫潤。

這一周，我才明白孩子長大，並不是離開，而是在各自的軌道上，有一天，愛被悄悄地遞了回來。

二月鳳凰城（Phoenix）的夜風微涼，但屋子裡，很暖。