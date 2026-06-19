散步回家途中，我注意到小徑旁搬來新鄰居，兩名男子正在剛剛整頓好的後院苗圃忙碌，他們的模樣及交談的語言都和當地美國人不太一樣。由於內布拉斯加州 林肯市（Lincoln）非白人的外來人口不多，雖不知他們來自何方，但同為外來客，我自然生出幾分親切感。

兩人恰恰從苗圃抬起頭來，親切朝我招呼，彷彿和我同樣心思。年紀較大的父親不會說英語，熱誠地從口袋掏出香菸，敲出一根要遞給我。真是新鮮，我從未遇過這樣招呼方式，擔心自己會不會違反某種禮俗，趕緊謝謝他並搖手表示我不抽菸。

兒子的英語口音雖濃重，倒也流暢。聽我稱讚他們的花園，他驕傲地表示，他們之前的房子也有大花園，他很擅長園藝。我禮貌頷首，心裡卻忍不住好笑，這個不知來自哪國的先生，為人可不謙虛啊。他問我來自哪裡，我回答：「台灣。」他即接口：「台灣，台北？」我有點驚訝，說：「你知道台北，對，我是台北人。」

他得意地說他地理非常好，全世界的每個國家他都記得。接著他背書般地說：「台灣是個很小的地方。」我點頭同意。他繼續背書：「台灣在中國裡面。」我覺得不對，仍保持禮貌地說：「嗯，隔著海洋。」他又說：「台灣曾經是英國的殖民地。」等等，台灣什麼時候被英國殖民過？我反駁：「不，殖民過台灣的是日本，不是英國。」他不理會我，轉頭向他父親用母語介紹我。

我聽見Taiwan，知道他告訴父親我是台灣人，又聽見British。不對，這人是怎麼回事？我都說不是了，竟還在說英國殖民過台灣。我向來見不得別人胡說八道我們國家的事，老毛病發作，忍不住插嘴反駁：「不，台灣從來都不是英國的殖民地。」兒子看向我，堅持道：「是的，台灣是英國的殖民地。」我張口要反駁，兒子露出不容質疑的表情，說：「不，妳不知道。我懂的比妳多。」豈有此理，一個不知哪裡來的外國人，亂說台灣歷史，居然還誇口說比我這個台灣人更懂？我不再答話，悻悻然離開。

回到家，我猶有幾分忿忿，告訴丈夫方才遇見的情況。丈夫說：「他大概是把香港跟台灣搞混了。」這句話點醒了我。是啊，很有可能，香港占地更小，且與中國相鄰，可說是位在中國，又曾經是英國的殖民地，若說那人把台灣跟香港搞混，是說得通。看來他只是把香港和台灣搞混了，不算亂說台灣的事。我登時氣消，也不再計較，只不過我對這名自以為懂的比我多的自大先生，再也沒有初見面時的那種親切感了。