Grace是我上海老鄉，我們在洛杉磯 （Los Angeles）相識已有二十多年了。最近，她跟我講述她的家庭故事，我聽了不覺眼睛一亮，覺得有點意思。

九○年代，她父母從上海來洛杉磯探親，那年，從來不喜歡吃蘋果的父親，卻在自家後花園裡種下一棵蘋果樹苗。年復一年，蘋果樹長大了，父親開心地說：「這蘋果一定很甜，吃蘋果時可別忘了我喔。」當時聽來也沒當回事，現在想起來，Grace感到這是父親留下的「根」，留下一棵用心種植灌溉的蘋果樹，留給家人慢慢品嘗甜潤美味的蘋果，並感受一種無盡的愛意。

「吃蘋果不忘種果人」，面對這棵蘋果樹，Grace回憶起孩提時，父親真是個大忙人，時常很晚才回家。母親總說父親是為全家的生計整天忙碌，那時不太明白，現在看來這就是一個男人為家忙碌而應有的擔當吧。

幾年後，父母親回上海養老，蘋果樹依舊茂盛、開花結果，Grace每年都能吃到新鮮而又脆香的蘋果。不久，父親不幸因病去世，奇怪的是，父親病危期間，家中的這棵蘋果樹也突然枯萎，後來經一番搶救，這棵蘋果樹才慢慢轉危為安，重新煥發青春。這些年，蘋果樹又枝茂葉綠、開花結果，終於恢復元氣了。

Grace根據自己親身經歷，寫了一篇家庭故事，又請香港導演把這篇文章改寫成短片劇本，自己當女主角，還請來三名演員來演父親、母親和男友，拍成四十五分鐘的微電影。

我有幸受邀參加短片「蘋果樹」的放映會，看後感覺挺不錯的，周圍朋友看了電影的反應也滿好，還有人被片中故事感動得流淚。我覺得把家庭生活的記憶寫成家庭故事，猶如老照片一樣，值得留住收藏；再則，用文字描述家中的人與事，能使家人之間更和睦相處，親情與愛情讓家變得更溫馨、更美好。如若把家庭故事拍成電影、傳播出去，那必將對社區吹進一股溫暖的風，讓更多家庭故事變得更精采，更能打動人。

Grace把自家故事拍成短片，傳遞了一個信息，現在是資訊萬千的時代，短片、短電影時代已經來臨，而且人人可當網紅。我的好朋友萍姐今年已七十多歲，但她不服老，近年來玩起視頻，用手機製作了「回憶華裔戲劇名人黎錦揚」的短片，在網上引來成千上萬人點閱。她平時喜歡跳舞，製作的歌舞視頻多達三十個，在YouTube上點閱數已超過三十二萬，現在已是小有名氣的網紅。

隨著TikTok、YouTube Shorts等視頻平台崛起，現在幾乎只要拿起手機，人人都可以成為視頻拍攝者與製作人。在萍姐鼓勵下，我也勇敢地舉起手機學習拍視頻，向她請教剪接、學習AI配音，爭當一個「老網紅」。