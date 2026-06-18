時間過得真快，已是農曆五月了。午間，我在西雅圖 （Seattle）唐人街一處車場停妥小車，走向附近不遠的唐人街中文學校。忽聞一陣熱情對話之聲傳入我的耳朵，又有一陣熟悉的粽子香氣，挾帶風勢拉緊我往前走的腳步。

「看看粽子綁得多結實，味道新鮮好香，快快給我來兩條。」「好哇，粽子今早剛剛煲好的。今天上班前，我吃了兩條當早飯。」抬頭望過去，是那家開張不到半年的麵包店。

麵包店原本做過麵館，有五、六張餐桌，由兩名華人 年長者忙前忙後，生意頗為興旺。後來聽說兩名老者終究年紀大了，幾個子女手頭各有工作事務，沒有誰願意接手，他們萬般無奈之下，唯有低價將麵館轉讓。

接手麵館經營者是趙先生，他是新移民，人在壯年。聽與他來往密切的朋友說，趙先生未出國前，就在當地麵包店做師傅。趙先生承租麵館時，有過計畫繼續開麵館，但身邊的朋友都說，你本有做麵包的好手藝，怎麼能放棄呢？何況做生不如做熟，開麵包店豈不是更適合？趙先生認同這個道理，於是將小麵館改作麵包店。

之前，我每次來唐人街總會光顧這家麵包店，裡面售賣各式各樣的中西式麵包，從不見有粽子的蹤影。有可能今年端午節 臨近，趙先生憑經驗或接受朋友與客人意見，首次包了粽子擺賣。

有人說，走遍天下總會惦念故鄉某種特色美食。記得兒時學會認字那年，一天跟爸爸去鄉村小圩，蹲在舊書檔看書。恰是端午節，我什麼東西都沒買，單單要求爸爸買一本與食物有關的小人書。看圖認字，至今仍記得其中的文字，大意是，千百年來，食物隨著人們的腳步不停遷徙，不斷流變，無論走多遠，家園的滋味熟悉而頑固，就像扯不斷的一根線，一頭維繫千里外的異地，一頭則連結記憶深處的故鄉。我以為，五月粽子何嘗不是如此？

來西雅圖多年，粽子就是我念想中的美食之一。平時我在業餘喜歡製作一些記錄民俗習俗的視頻，比如拍攝一鍋熱氣騰騰的粽子、一艘艘快速飄過水面的龍舟，配樂則是耳熟能詳的廣東音樂「賽龍奪錦」，透過視頻號發布影片，關注者都點讚說：「看了視頻，想著吃粽子、看龍舟賽。」

看著麵包店那鍋香味撲鼻的粽子，我掏出銀行卡正要付款。趙先生隨意而輕快地說：「這些粽子，全由我老母親親手包的。」

聽罷，頓時使我仿似見到了住在遠方家鄉老房子的老母親。多年來，每次由西雅圖還鄉旅行，如果臨近端午節，故土難離的老母親總會買回一大堆食材，親手包出一大堆粽子。粽子經幾個小時煲熟，我急不可耐地連續剝兩條粽子大口吃下。老母親將我視作小孩子，連連勸阻且關愛地說：「看你性格就如頑皮小孩子，媽媽裹出的粽子好味道吧？我已經包裹一大鍋，管保端午節夠你吃個過癮。」

不等趙先生多言，我毫不猶豫地說：「你老母親有手藝，包裹的粽子很不錯，那你給我十條。」

我不認識趙先生的母親，想當然猜測與自己老母親年紀差不多。老人家用心用情裹出的粽子有情意，我非常樂意多買幾條帶回家，與家中親人好好品嘗粽子的滋味。