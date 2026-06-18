我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

iPhone 18 Pro可能漲到1399美元 成本暴增25%是關鍵

情牽五月粽

陳燦富
聽新聞
test
0:00 /0:00

時間過得真快，已是農曆五月了。午間，我在西雅圖（Seattle）唐人街一處車場停妥小車，走向附近不遠的唐人街中文學校。忽聞一陣熱情對話之聲傳入我的耳朵，又有一陣熟悉的粽子香氣，挾帶風勢拉緊我往前走的腳步。

「看看粽子綁得多結實，味道新鮮好香，快快給我來兩條。」「好哇，粽子今早剛剛煲好的。今天上班前，我吃了兩條當早飯。」抬頭望過去，是那家開張不到半年的麵包店。

麵包店原本做過麵館，有五、六張餐桌，由兩名華人年長者忙前忙後，生意頗為興旺。後來聽說兩名老者終究年紀大了，幾個子女手頭各有工作事務，沒有誰願意接手，他們萬般無奈之下，唯有低價將麵館轉讓。

接手麵館經營者是趙先生，他是新移民，人在壯年。聽與他來往密切的朋友說，趙先生未出國前，就在當地麵包店做師傅。趙先生承租麵館時，有過計畫繼續開麵館，但身邊的朋友都說，你本有做麵包的好手藝，怎麼能放棄呢？何況做生不如做熟，開麵包店豈不是更適合？趙先生認同這個道理，於是將小麵館改作麵包店。

之前，我每次來唐人街總會光顧這家麵包店，裡面售賣各式各樣的中西式麵包，從不見有粽子的蹤影。有可能今年端午節臨近，趙先生憑經驗或接受朋友與客人意見，首次包了粽子擺賣。

有人說，走遍天下總會惦念故鄉某種特色美食。記得兒時學會認字那年，一天跟爸爸去鄉村小圩，蹲在舊書檔看書。恰是端午節，我什麼東西都沒買，單單要求爸爸買一本與食物有關的小人書。看圖認字，至今仍記得其中的文字，大意是，千百年來，食物隨著人們的腳步不停遷徙，不斷流變，無論走多遠，家園的滋味熟悉而頑固，就像扯不斷的一根線，一頭維繫千里外的異地，一頭則連結記憶深處的故鄉。我以為，五月粽子何嘗不是如此？

來西雅圖多年，粽子就是我念想中的美食之一。平時我在業餘喜歡製作一些記錄民俗習俗的視頻，比如拍攝一鍋熱氣騰騰的粽子、一艘艘快速飄過水面的龍舟，配樂則是耳熟能詳的廣東音樂「賽龍奪錦」，透過視頻號發布影片，關注者都點讚說：「看了視頻，想著吃粽子、看龍舟賽。」

看著麵包店那鍋香味撲鼻的粽子，我掏出銀行卡正要付款。趙先生隨意而輕快地說：「這些粽子，全由我老母親親手包的。」

聽罷，頓時使我仿似見到了住在遠方家鄉老房子的老母親。多年來，每次由西雅圖還鄉旅行，如果臨近端午節，故土難離的老母親總會買回一大堆食材，親手包出一大堆粽子。粽子經幾個小時煲熟，我急不可耐地連續剝兩條粽子大口吃下。老母親將我視作小孩子，連連勸阻且關愛地說：「看你性格就如頑皮小孩子，媽媽裹出的粽子好味道吧？我已經包裹一大鍋，管保端午節夠你吃個過癮。」

不等趙先生多言，我毫不猶豫地說：「你老母親有手藝，包裹的粽子很不錯，那你給我十條。」

我不認識趙先生的母親，想當然猜測與自己老母親年紀差不多。老人家用心用情裹出的粽子有情意，我非常樂意多買幾條帶回家，與家中親人好好品嘗粽子的滋味。

精華 FAQ

  • 因端午節將近，店主趙先生憑經驗也聽取朋友與顧客意見，首次把自家包的粽子擺出來販售，吸引了不少路過民眾前來選購。

  • 這家店原先是由年長華人經營的麵館，因子女無意接手而轉讓。趙先生接手後，聽從朋友建議，把自己擅長的麵包手藝用在新店經營上。

  • 作者認為粽子承載著家園滋味與記憶，自己每逢端午返鄉時也常吃到母親親手包的粽子，因此聞到香氣便立刻聯想到老母親與故鄉情懷。

端午節 西雅圖 華人

上一則

陳其邁、楊大正跨界對話 「音樂超越政治，凝聚理解與認同」

延伸閱讀

端午節

端午節
繁霜（三）

繁霜（三）
情思春暉(上)

情思春暉(上)
端午將至 華府台僑齊聚吃肉粽「有家的感覺」

端午將至 華府台僑齊聚吃肉粽「有家的感覺」

熱門新聞

歸途

2026-06-11 02:00

阿公阿嬤爭奪戰

2026-06-13 02:00

寒夜滴水終有時

2026-06-13 02:00

紹興醉雞

2026-06-12 02:00

自由行走

2026-06-11 02:00

一碗湯的距離

2026-06-13 02:00

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見