在音斯代爾（Hinsdale）這座芝加哥 （Chicago）西郊的靜謐小城，我們一住就是三十年。歲月在湖光與四季更迭之間悄然流轉，日子悠閒、從容。原本計畫待一雙兒女各自遠赴他鄉念大學後，我們要搬進一間更小、更簡約的房子，回歸樸實生活，沒想到，在尋覓新居的過程中，命運卻為我們悄然開啟了另一扇門。

那一天，我與外子開車經過一棟簡樸的平房，前院角落立著一塊不起眼的「屋主自售」小牌子，我們下車敲門，看起來年近八十的屋主應門，得知來意後，熱心地帶著我們看了房子四周，走到後院時，我隨意一瞥，心卻瞬間被牽引。湖水就在眼前，視野遼闊，沁人心脾，那一刻我便知道，這裡會是我們的下一個家。

我馬上跟外子說：「我要買這個房子，雖然看起來比較老舊，不過環境太好了，交通方便，空氣品質好，噪音也少。釣魚 、散步、划船，天天都像在度假。」外子沒想到我這麼果斷就決定了，加上他也喜歡這個鬧中取靜的絕佳地點，所以我們很快就談妥價格，完成交易。有趣的是，新舊住家竟只相距三分鐘車程，彷彿只是從一段尋常時光，輕輕步入另一段繽紛的新篇章。

每到寒暑假，孩子們難得從遠方歸來，家裡頓時熱鬧起來。我們最愛在晚飯後一起坐在客廳裡，欣賞窗外湖面倒映著遠處的燈火與星光，孩子們一邊和我們聊天，一邊調皮地說：「媽媽又在欣賞百萬夜景了。」這句話總讓我感到很窩心，因為他們了解我對湖景的深深眷戀。那些日子裡，我們聊著彼此的生活近況，分享孩子們成長的心路歷程與交友情形，窗外的湖水和遠方的燈火彷彿也見證了我們一家人的美好甜蜜時光。孩子們覺得這裡的夜景比城市高樓還迷人，家庭的溫暖與湖邊的景致，也成了他們心中最難忘的寒暑假回憶。

住在這個環境優美的社區，令人珍惜的，還有鄰里間的情誼。周末閒暇時，大家常聚在一起聊天，有一次，對門的鄰居好奇地問我為何總愛穿紅衣，我笑著回答：「因為這裡的樹都是青翠的綠葉，少了一些紅色點綴，只好由我來補上了。」逗得他們哈哈大笑。

鄰居們平日遛狗時的問候，遠行時彼此代收信件、留意門戶，這些細微的互動，讓「家」不僅是一棟房子，更有著一種被守護的安心；我們也在這樣的日子裡，與鄰居逐漸成為彼此生活的一部分。外子愛下廚，包餃子、煎鍋貼總不忘分送分享，我們也常受邀到鄰居家聚餐，偶爾教他們幾句簡單的中文。他們最愛說的是：「你好、謝謝、我愛你。」尤其說到「我愛你」時，總不忘加上一個大大的擁抱，用實際行動表示他們完全了解這三個字的意思，真是一群可愛的老美。

前年，一個鄰居在社區小公園舉行婚禮，我主動為他們拍照，記錄整個過程，從布置到儀式，一張張照片串起當天的喜悅與感動。當相本交到他們手中時，他們眼中的驚喜與感激，至今仍令我難忘。新娘緊緊抱著我，說她知道我喜歡攝影，卻沒想到竟然會拍得如此動人。我也很開心能在他們人生的重要時刻，幫忙留下珍貴的記憶。

在這座小城的平凡歲月裡，我們看見了更開闊的風景，湖水依舊如昔，四季悄然更迭，而那些與人相伴的時光，早已沉澱為最真實、最踏實的幸福。