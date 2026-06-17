我有一段家族回憶，每次想起都覺得舅媽的教養方式特別溫暖而有智慧，值得所有父母借鏡。

那年表哥十四歲，第一次離開台灣，獨自飛到加拿大 多倫多（Toronto）讀高中，寄宿在當地的一戶人家。舅媽心裡其實捨不得，但還是狠下心讓他獨立體驗。出發前，她給了他六百加元，溫柔但堅定地說：「寶貝，這是你一個月的錢，吃飯、交通、娛樂都包含在裡面，花完就得自己想辦法節省。我相信你一定可以處理好。」

一開始，表哥像大多數第一次離家的青少年一樣，完全沒概念。他興奮地融入新環境：跟新朋友去吃漢堡、買可樂，請客看電影，還衝動買了好幾張遊戲卡和潮流T恤，錢像水一樣流走。到了第三周，他發現錢包快見底了，連公車月票都快不夠用。那天晚上，他鼓起勇氣打電話回家，聲音帶著委屈和一點慌張：「媽……，錢不夠了，連公車錢都快沒了，我現在該怎麼辦？」

舅媽聽了心裡一陣酸軟，她後來私下跟我們說，那一刻真的好想立刻匯錢過去，把孩子的所有困難都擋掉。但她深吸一口氣，溫柔地回應：「寶貝，媽知道你現在很難受，但媽相信你這麼聰明，一定有好辦法。可以多走路去學校，用學校提供的餐券吃午餐，或者跟室友聊聊，他們一定很樂意分享經驗。媽在這裡支持你，但這是你學習管理自己的機會。」

表哥掛了電話，心裡有點生悶氣，覺得媽媽怎麼這麼「狠心」，但現實逼得他不得不開始改變。第二天，他就開始記帳，發現原來每天買一杯星巴克就占了大頭，於是改成自己帶水壺。午餐不再外食，改成前一晚自製三明治——起初只是簡單的花生醬吐司，後來還學會加火腿和蔬菜，味道愈來愈好。公車錢不夠時，他就早起走路去學校，一邊聽音樂一邊欣賞街景，竟然覺得心情變得輕鬆。

周末他不再窩在房間打遊戲，而是主動去圖書館借書、用公共電腦。更厲害的是，他發現自己會修電腦的技能派上用場，同學的筆電出問題，他幫忙解決，對方高興地請他吃披薩，還介紹更多人找他幫忙。漸漸地，他開始接一些小打工：幫寄宿家庭鄰居修電腦、除草、遛狗，一小時能賺十至十五加元。錢雖然不多，卻是他第一次靠自己賺來的，握在手裡特別有分量。

學期結束，表哥回台灣時，整個人都不一樣了。他興奮地抱著舅媽說：「媽，你知道嗎？原來六百塊可以用那麼久。我現在不只剩錢，還自己賺了額外的零用錢，同學都說我超獨立，連寄宿家庭都捨不得我走。」舅媽笑中帶淚地說，那一刻她知道，當初忍住不匯錢的「心軟」，其實是給了孩子最珍貴的禮物——學會為自己的選擇負責，也體會到獨立的快樂與成就感。

這個故事讓我深刻體會到：「慈母多敗兒」這句老話，其實是在提醒我們，父母的愛若沒有界線，容易變成無心的縱容。但若能把心軟轉化為有原則的溫暖，就能讓孩子長出更結實的翅膀。

當父母，最難的是忍住那一瞬間的心軟，但每當看到孩子因曾經的界線而露出自信笑容，就會明白：真正的慈愛，不是永遠護在羽翼下，而是教他們有一天能自己迎風飛翔。