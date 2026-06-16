AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者因閱讀三毛作品而嚮往撒哈拉，終於在多年後與太太成行。

作者因閱讀三毛作品而嚮往撒哈拉，終於在多年後與太太成行。 重點二： 旅程從摩洛哥厄夫小鎮換乘吉普與駱駝，深入沙漠營區體驗風情。

旅程從摩洛哥厄夫小鎮換乘吉普與駱駝，深入沙漠營區體驗風情。 重點三：夜觀星空、篝火歌舞與清晨沙海日出，共同構成難忘回憶。

早前就想去撒哈拉沙漠了，那時想去，就是因為讀了三毛的「撒哈拉的故事」。作者以清新的語言、細膩入微的故事，描述異域風情與迷人美景，撒哈拉沙漠的名頭自此常在心裡浮現。

幾十年後終於成行，時至陽春三月，我與太太隨旅行團到達摩洛哥的厄夫小鎮（Erfoud），這是當地柏柏爾人居住的小鎮，在此換乘四輪驅動吉普車，沿著半是沙石半是沙土的公路，一路顛簸到達營區。營區緊貼沙漠，由帳篷搭建而成，中央有表演台，每個帳篷均有大床洗手間空調設施，雖說簡陋，一應俱全。

午後的陽光懶洋洋地曬在沙漠上，我們騎著駱駝，由柏柏爾人牽著領頭，慢悠悠地走向沙漠深處，駝隊沿著沙丘的頂端行走，身後留下一道深深的駝印。陽光、駝隊、駝印，還有牽駝人，在廣漠無際的沙海形成一道亮麗的畫面。約莫半小時到達目的地，牽駝人扶著我下了駱駝，團友們紛紛照相打卡，我雙手捧起一把細沙，沙子如麵粉一樣細膩，放開手指，沙子輕飄飄地從指間滑落。我索性躺在柔軟的沙丘上，想像著三毛與荷西的愛情怎會如此熾熱，也許撒哈拉的沙是有靈動的？

不一會兒，牽駝人走到我面前，問我需要幫忙拍合照嗎，我說好啊，他讓我太太一腳站立，一腳憤怒踢出，而我卻雙腳跳起的合影，顯然這是一張女尊男卑的搞笑照片，我們大笑一番。牽駝人健談風趣，面色黝黑，深深的額紋，似有歲月滄桑的年歲，我好奇循問，他說他叫沙林，今年二十七歲，妻子在家編織地毯。我笑著問：「聽說摩洛哥男人可以娶四個妻子是真的嗎？」他說：「法律允許的，但是現在的年輕人都不願意，只要一個就夠了。」我問：「為什麼？」他說：「養不起呀。」沙林笑了，我也笑了，他的誠實憨厚，令人敬佩。「太陽快要下山了」，有人說，我抬頭一看，夕陽西下，落日餘暉映照天空，連綿起伏的小山丘似金色綢絹，波浪式地飄向遠方。

入夜，營地中間的表演台篝火燃起，有三名柏柏爾人彈著樂器高聲歌唱，人們聚集愈來愈多，載歌載舞，聲音穿過營區，落在美麗的撒哈拉沙漠上。

半夜時分突然下起了小雨，雨點夾著寒風敲打帳篷，不久雨停了，我悄悄起床穿上衣服，躡手躡腳走出房外，營區一片寂靜，路燈、各家帳篷門口上懸掛著的燈光微弱昏黃。我仰望星空，滿天星光閃爍，細細尋覓那條白色星星匯集的光影，那是銀河系。我繼續尋找著，看到銀河系邊上有顆特別耀眼的星星，那應該是神話故事中的織女星；與織女星相對應，在銀河的另一邊，我看到了不是那麼亮的牛郎星，兩星遙遙相望，似無語凝噎。在牛郎星的兩邊看到了兩個小星，那應該是牛郎挑著兩個年幼的小孩，每年的七月初七，由喜鵲搭建的橋梁與織女相聚，這天上人間每日每時都在演繹淒美的愛情故事。

天亮了，太陽悄悄地爬出地平線，綿綿不斷的沙海在朝霞的映照下呈現橘紅色，似乎有種莫名的夢幻。我們吃完早餐，戀戀不捨地乘吉普車離開沙漠，透過車窗，廣漠的沙漠逐漸在我的視野中消失。再見，美麗的撒哈拉沙漠。