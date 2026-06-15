AI重點 文章重點整理： 重點一： 紅寶石瀑布位於田納西州查塔努加市瞭望山洞穴深處。

紅寶石瀑布位於田納西州查塔努加市瞭望山洞穴深處。 重點二： 遊客需預約入洞，由導遊帶領搭電梯深入地下觀瀑。

遊客需預約入洞，由導遊帶領搭電梯深入地下觀瀑。 重點三：瀑布由利奧意外發現，現已成為著名觀光景點。

在決定去紅寶石瀑布（Ruby Falls）前，我一直想像，這個距地表一千一百英尺深處的地下瀑布會是怎樣的奇景？直至親眼看到那令人敬畏的景象，我才真正感到大自然的神奇是多麼不可思議。

紅寶石瀑布位在田納西州 查塔努加市（Chattanooga）瞭望山的洞穴裡，景區入口處是一座用堅硬的石灰岩建造的城堡，獨具特色；據介紹，這些石灰岩是一九二八年在這裡建造電梯時挖掘出來的。沿著外面通往城堡頂端的步梯登上瞭望台，放眼望去，坎伯蘭高原與田納西河的壯麗美景盡收眼底，緩緩流淌的河水彷彿一條銀光閃耀的綢緞，串起兩岸城鎮的建築，遠處的山崗被還未凋謝的樹木覆蓋，朦朧起伏，正是一幅青山隱隱水迢迢的天然畫卷。

參觀瀑布需要預約，每隔半小時放一批遊客（大約二十人左右）在導遊的帶領下進入洞穴。深入地下的電梯在運行了三十五秒後停住，走出電梯，被燈光照亮的所見空間並不大，窄窄的步行道兩邊是一些不起眼的亂石。然而，隨著前行的步伐，身邊和洞頂奇形怪狀的鐘乳石愈來愈多，向上生長的石筍晶瑩剔透；有些石筍不偏不倚地與上面垂下的石柱相接，形成針鋒相對之勢；褶皺均勻的石窗簾懸掛在石壁前；似流水被冰封的石瀑布在藍光的照映下透出魔幻的色彩。

更有許多鐘乳石已有了自己的名稱，斜塔、大象腳、龍爪、小桌等，愈看愈覺得逼真。不過，當你走遠幾步再回望，那些東西有都變了形，成了另外說不清道不明的東西。不知什麼時候，道旁出現了一條小溪，水淺而純淨，被彩燈裝扮得疑似銀河落在洞中。

一路目不暇接地觀景，走著走著，耳邊響起漸行漸大的水流聲。來到瀑布前站定，眼前卻是一片漆黑，但聽瀑布聲，不見其真容。正納悶時，紫色的燈光突然亮起，所有人都忍不住張口驚嘆。一股水流像是從天而降，如遊龍入水，奔瀉直至下面的水潭。水聲伴著音樂聲如交響樂演奏，拍打在人的心上，在紅藍紫綠變幻的燈光下，不斷換裝的瀑布展現出迷人的魅力，讓人不禁發出「人間難得幾回聞」的感嘆。

我留心觀察了一下，這裡是洞的盡頭，半圓形的石壁將瀑布圍在中央，石壁上的褶皺像被拉開的大布幕，美輪美奐。向上望，洞頂一道裂痕，八十五英尺高的瀑布就從這裡奔湧而出，至於源源不斷的水從哪裡來？目前還是個無人能解的謎。可惜的是還沒看夠，燈熄滅了，大家只能在不捨中離開。

此前，我以為這個瀑布的名稱是因它像紅寶石般美艷而得，聽了介紹才知道，這是發現此瀑布的利奧以他妻子的名字命名的。瀑布的發現也是個真實的傳奇故事，身為化學家的利奧也是一名夢想家，一九二八年，他打算開闢通往瞭望山的通道，團隊在施工中卻意外發現了這個隱藏的地下洞穴和瀑布。經過他們艱苦的勘探和修建，一九三○年六月，紅寶石瀑布正式對外開放，現在每年都有約數十萬人到此一遊。

如此看來，參觀紅寶石瀑布的收穫絕不僅限於大飽眼福，更可激發探索和創新精神。