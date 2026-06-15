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向鄰居道謝

柯華
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者回憶與台灣鄰居相處一年半，彼此友善互助情誼深厚。
  • 重點二：停電、送果與交換食物等日常往來，讓鄰里關係愈加溫暖。
  • 重點三：搬家之際鄰居贈送香菜韭菜種子，象徵友誼延續與祝福。

天普市（Temple City）一條小街租房居住二十個月後，兒子、兒媳相中買了街上的一處房屋，全家人歡天喜地準備搬遷時，我心中湧起一股留念眷戀之情，與隔壁鄰居友好相處一年半光陰的件件往事浮現腦際。

鄰居是台灣人，與我家間隔一堵齊胸高磚牆，站在我家後院門前雨搭下，可看到鄰居家院落全貌，他們家有草坪、車庫及兩株果樹。我們遷入第一天，鄰居男女主人熱情打招呼，與我們親切攀談，讓初來乍到、人地兩生的我們倍感溫暖。

更讓人感佩的是，我們入住租房的第三天晚上，社區突然停電了，年幼的孫兒立時如臨大敵，驚恐萬狀。正當我們急三火四尋找蠟燭時，鄰居男主人和小兒子光臨了：「停電了，小孩子一時受不了，我家的這支手電筒亮度大，照明時間長，你們拿著用吧。」我們四個大人連同小孫子當即連聲道謝。

陽春四月，鄰居家種的枇杷成熟了，晶瑩剔透，碩果滿枝。女主人端來一小盤豐盈枇杷果讓我們品嘗，並坦誠相告：「挨你家院牆邊的果子請盡快採摘食用，要不然都會爛掉了。」親切樸實的話語，又一次溫暖我們的心靈，當晚我擎著感激寫了一篇短文，並投稿至報紙；翌日一早，我妻子又將自己炸的大果子贈與鄰居。鄰居女主人幾日後在報上看到了我的文章，高興地向我們述說內心喜悅，

之後的日子，鄰居又陸續向我們家贈予了關愛，送來種植的新鮮韭菜、成熟的脆甜大棗、台灣的特產芭樂。台灣鄰居的深情厚誼如春風細雨，一次次潤澤我們的心田。禮尚往來，我們在端午節和新年來臨之際，把自己做的東北粽子和酸菜餡餃子贈給鄰居，藉以表達感謝和回敬之情。

友誼在相互交往中逐漸加深，情感在彼此關愛下日益濃厚。在報上看過我發表的文章後，每天上午，他們的小兒子都到超市購置一份當日的報紙，以備男女主人午休時間或傍晚下班閱讀。即便新冠肺炎病毒肆孽蔓延、橫行霸道期間，他們的小公子也是戴著口罩、眼鏡和風帽「全副武裝」，前去買報紙，每每看到我的刊載文稿，便向我祝賀一番。

得知我家購置新房將要搬遷，而且與舊居僅有百米之遙，鄰居高興地送來道喜話語：「我們兩家間隔幾戶人家，還是鄰居。」接著，女主人又向我們贈送了特別的禮物：兩包台灣香菜和韭菜的種子。

我的心海又蕩起漣漪，這禮物意義好深遠，好有寓意，鄰居希望我們在新居院落，把友誼的種子傳播下去。感嘆之餘，我在此向鄰居回敬全家意願：謝謝，台灣鄰居，我們一定讓你家的種子在新居生根開花結果。

精華 FAQ

  • 他們搬入租屋第一天，鄰居男女主人便主動熱情打招呼，親切攀談，讓初來乍到、對環境陌生的一家人立刻感受到溫暖與善意。

  • 包括停電時鄰居借出手電筒、熟透枇杷與新鮮蔬果互送、節日時交換東北粽子和酸菜餃子，顯示雙方在生活中彼此照應、往來密切。

  • 作者認為種子象徵希望與延續，鄰居是在祝福他們把這份友誼帶到新居，讓情誼如同種子般在新院落生根、開花並結出果實。

天普

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