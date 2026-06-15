AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者在清晨蘭花房裡觀花，心情因寧靜而安定。

作者在清晨蘭花房裡觀花，心情因寧靜而安定。 重點二： 不同蘭花各有性格，也映照人生不同階段的樣貌。

不同蘭花各有性格，也映照人生不同階段的樣貌。 重點三：作者從急切到沉穩，學會順其自然等待花開。

清晨的蘭花房總是很安靜。洛杉磯 （Los Angeles）的春天，屋簷下的露水沿著邊緣慢慢落下來，四周幾乎沒有聲音，只留下一點濕潤的氣味。

每天早上，我都會先走一趟蘭花房，一進去，總會先停在蝴蝶蘭前面，葉片厚厚地伸展著，花一朵一朵整齊地開著。有時候我會忍不住對它們說幾句話。

「早啊」、「今天葉子好像又長胖了一點」、「哇，好棒喔，花芽冒出來了」、「花苞又變大了」，偶爾也會笑著說一句：「怎麼最近都不長肉啊？」說完自己都覺得好像真的在跟它們聊天似的。站在蘭花房裡的時候，心裡其實很平靜，什麼也沒想，只是看看蘭花。

養蘭花久了，我慢慢發現，它們其實各有性格。澳洲 石斛最愛熱鬧，時間一到，一串串花往上開，一開就是一片聲勢，花串一晃，整個花架都亮起來，像春天一下子被點燃。大花蕙蘭站得筆直，花梗挺拔，花朵排得整整齊齊，不必靠近，就知道它在。嘉德利亞蘭則帶著另一種氣勢，花朵大而華麗，一開花，目光很自然就會落在它身上。

蝴蝶蘭有著優雅而端莊的氣質，看起來從容而安定。樹蘭最沉得住氣，花不算大，葉片也不華麗，卻耐曬耐風，一年四季總有花在開，它不爭春，也不缺席，只是安安靜靜地活著。拖鞋蘭花型飽滿質樸，色澤有的亮麗，有的則素雅，花謝之後，那芽退到後面，靜靜養著新芽，看起來像退場，其實是在等下一次再開。

站在花架前，有時候我會想起自己不同的時期。年輕時，我很像石斛，只要機會來了、時候成熟了，就會盡力綻放，把事情做到最好；在必要的場合，我也會像嘉德利亞蘭那樣站到舞台中央，讓人看見。

慢慢到了中年，日子經過一些磨練，人也變得沉穩。那時候的自己，更像樹蘭，沒有太多聲音，只是安安靜靜守著家庭和孩子；心境也慢慢變得像蝴蝶蘭一樣，學著不再急著證明什麼。

如今每天走進蘭花房，我常會停在拖鞋蘭前面，它多半只開一朵花，卻能靜靜地開很久。有時候花謝了，我會把掉下來的花輕輕收起來，對它說一句「謝謝你開了這麼漂亮的花讓我看，辛苦了」，然後又笑笑地補一句：「我們繼續加油，下次見。」因為我知道，有些事情不用急，時間到了，花自然會開。

這滿屋的蘭花各有姿態，我站在花架前，看著不同的花姿，也像看見自己走過的春夏秋冬。年輕時急，後來穩，如今慢。

花還在開，日子也還在走。這樣，其實很好。