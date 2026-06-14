AI重點 文章重點整理： 重點一： 女兒早早規劃加拿大六十天旅行，卻因簽證卡關而延誤。

女兒早早規劃加拿大六十天旅行，卻因簽證卡關而延誤。 重點二： 作者多年未正式放棄加拿大移民身分，導致旅簽一再被退件。

作者多年未正式放棄加拿大移民身分，導致旅簽一再被退件。 重點三：補辦放棄移民身分後終於拿到簽證，但假期已被削去大半。

是誰偷了我們的假期呢？費心安排得萬分完美的六十天加拿大 假期，竟被偷得只剩十幾天，這該向誰討公道啊？

二○二四年，女兒從春天就開始籌備這一趟旅行，因為她在四個單位工作，她的小女兒除了要上學，還有多項社團及才藝課程，母女倆想要旅行幾天，唯一的機會只有暑假。而這趟旅行主要的目的，在陪我和妻重返加拿大這個居住多時，懷念不已的地方，方便的是我們早已是退離職場之人，沒有請假的問題，天天都是自由天。

確定了出發和回來的日子之後，女兒立刻搶機票 。暑假機票貴，但透過一些網站可以買到相對便宜的票，愈早下訂愈便宜，條件是買了以後不能退，也不能改日期；這個條件我們不擔心，因為假期既已確定，鐵定不會更改了。

買好機票後，接著上網向加拿大政府申報旅簽，理論上這也是非常簡單的事，沒想到卻在這一關卡住了。一個小小家庭團四個人，三個都一申請就通過，我卻過不了。

同樣的條件，同樣的表格，填了至少十遍，也投了至少十次，卻總是收不到答覆。我們只好向加拿大政府在台辦公室求助，但辦公室人員沒有答案，還是要我們向唯一的網路申辦窗口填表遞申請，結果就是一再鬼打牆、重複再重複，簽證 下不來就是下不來。

出發的時間到了，我的旅簽沒有下來，妻不得不留下來陪我，四人團只剩女兒和孫女兩人去加拿大。我們送機到桃園機場時，女兒不禁淚眼滂沱，她說，她就是想要陪我們去加拿大的，現在落得只剩她和她女兒兩個去，不知去幹什麼？

女兒到了多倫多（Toronto），順利住進她妹妹家，卻分分秒秒繼續為我們爭取旅簽。一直到最後她忽然想到一個問題：會不會當年我決定離開加拿大時，沒有正式向加拿大政府申報放棄移民身分？

我們全家確實曾經一起申請移民並獲准，後來因為我的母親不適應加拿大生活，老人家雖然要我們繼續住下來，安慰我們她在台灣的老家有很好的鄰居、親戚，還有一個雜貨店可以照顧，日子一點也不無聊，但我和妻可不敢留下她老人家。

我心中想的是，加拿大或許是我心目中的西方極樂世界，而母親有如佛祖，沒有佛祖的極樂世界哪算得上是極樂世界呢？我心中掙扎不已，往返台加不知多少次，最後終於下定決心和妻一起放棄移民終老的計畫而回台。

回到台灣後，我找到了新的工作重入職場，之後再度退休，匆匆已是二十幾年。這些年間到加拿大旅行，看長住斯土的兒子和小女兒不知多少次，每次都沒有問題，萬沒想到這一次想再去就被卡住了，卡住的原因竟是我「隱瞞」了仍具加拿大移民身分的事實，真是天知道啊。

我只得再到加拿大駐台辦事處，慎重填表申請放棄移民身分，總算獲得旅簽，於是重買兩張機票飛往加拿大與兩個女兒會合。而此時距離我們這趟旅行的結束日已近，兩個月假期只剩兩個星期了。

誰偷了我們的假期，損失了大半的歡樂時光、白白浪費了兩張往返機票呢？肇事者原來是我。