AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山華埠文化月以舞龍舞獅、書法與粵曲展現傳統風采。

舊金山華埠文化月以舞龍舞獅、書法與粵曲展現傳統風采。 重點二： 都板街攤位匯聚華人美食與手作體驗，吸引各族裔民眾參與。

都板街攤位匯聚華人美食與手作體驗，吸引各族裔民眾參與。 重點三：文化月促進跨文化交流，成為華埠向世界展示中華文化的窗口。

五月的舊金山 （San Francisco），海風還帶著些許涼意，可一走進華埠 的都板街，那股子熱鬧勁兒就撲面而來，把絲絲涼意都驅散了。一年一度的金山華埠文化月，正在這裡舉辦，整條街張燈結綵，大紅燈籠高高掛著，彩色旗幟迎風飄揚，到處都是歡聲笑語，像過節一般喜慶。

我隨著人流慢慢往前走，首先聽到的是一陣密如雨點的鑼鼓聲，擠進人群一看，原來是舞龍舞獅的隊伍正在表演。一頭精神抖擻的彩獅，眨巴著銅鈴似的大眼睛，隨著鼓點上躥下跳，時而威武雄壯，時而又憨態可掬，引得圍觀的孩子們陣陣歡呼。那條金色的長龍更是威風，十幾個小夥子舉著它上下翻飛，龍頭高昂，彷彿真要騰空而起。站在我身旁的一名外國老先生，舉著相機拍個不停，嘴裡不住地讚嘆著：「Wonderful」。

都板街兩旁密密地排著各種攤位，像一條五彩的長廊。一名老先生揮毫潑墨，筆走龍蛇之間，一幅「和為貴」便躍然紙上，墨色淋漓，蒼勁有力。幾個外國青年看得入了神，老先生笑著招招手，遞過一支毛筆，手把手教他們寫起了中國字。他們笨拙地握著筆，一筆一畫地寫下自己的中文名字，雖然歪歪扭扭，臉上卻洋溢著發自內心的喜悅。悠揚的粵曲聲裊裊傳來，幾名華裔 人士身著戲服，正唱得婉轉纏綿，水袖輕拂，顧盼生輝，一顰一笑都是戲。不少老華僑聽得瞇起了眼，手指輕輕打著拍子，彷彿回到了那遙遠的故鄉歲月。

往前走幾步，一陣陣誘人的香味直往鼻子裡鑽。美食攤位前人頭湧湧，剛出爐的叉燒包熱氣騰騰，白胖的麵皮頂著金黃的開口，蜜色的肉汁微微滲出，叫人垂涎；煎得金黃的鍋貼，咬一口，底部酥脆，內餡鮮美多汁。還有那玲瓏剔透的蝦餃、軟糯香甜的豆沙鍋餅、冒著油光的糯米雞……，各種點心琳瑯滿目，散發著溫暖的香氣。一個金髮小姑娘小心翼翼地舉著一串紅豔豔的冰糖葫蘆，輕輕一咬，糖衣碎裂，她酸得瞇起了眼睛，又忍不住笑了出來，那模樣可愛極了。旁邊的奶茶攤位，年輕人排起了長龍，傳統的茶飲換上了時尚的包裝，這新舊交融的氣息，正是今天華埠的寫照。

街上的人愈來愈多了。有扶老攜幼而來的華人家庭，老人家坐在路邊的長椅上，看著來來往往的人群，臉上掛著欣慰的笑容；有騎在父親肩頭的孩子，手裡搖著小小的旗子，好奇地四處張望；更有許許多多不同膚色、不同語言的外國朋友，他們或是專程前來，或是偶然路過，都被這份濃郁的文化氛圍所吸引。他們品嘗著中國味道，觀賞著中國技藝，學習著中國文字，在歡聲笑語中，感受著一種來自東方的親切與包容。

看著眼前這一切，我心裡忽然湧起一股暖流。這就是文化的魅力，它不需要過多的言語，只需一場熱鬧的舞獅，一筆酣暢的書法，或是一碗溫暖的雲吞麵，便能跨越千山萬水，打破語言的隔閡，把人與人的心連結在一起。

夕陽西下，都板街上的燈籠次第亮起。回望這一天的所見所聞，我深深體會到：文化的力量，不在於刻意宣揚，而在於自然而然的分享。當舞獅的鼓點敲進不同族裔的心中，當書法的墨香飄進不同膚色的家庭，當美食的滋味喚起共同的感動，中華文化便在世界的花園中綻放。

文化月雖然只有一個月，但文化交流的種子已經播下。在舊金山這個多元文化交融的城市，華埠不僅是華人的精神家園，更成為世界了解中國的一扇窗。窗裡窗外，是人間煙火，是文化共鳴，是你中有我、我中有你的美好圖景。這或許就是「中國文化，世界共享」最生動的寫照。