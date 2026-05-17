「記得今晚八時以後要節食，除了喝水以外什麼都不能吃，明天上午要去驗血」，妻不斷地在耳邊提醒我。是啊，年度體檢驗血的時候又到了，這是繳成績單的大日子，儲備一年了，戰戰兢兢，夙夜匪懈，等的就是這一刻。

醫學進步，生活富裕，人們開始注意自己的身體健康，大家都想多活幾年，於是各種健康食品、補品、健康資訊、講座等等，如雨後春筍，令人眼花撩亂，無所適從。

驗血報告一出爐，第一時間看的就是膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL）及三酸甘油脂的測試結果，因為這三樣是心血管疾病風險的重要指標。忍了一年，這不能吃那不能吃，為的就是這三高 ，只要這三高維持在正常範圍內，心就安了。

小時候，從來沒有聽說過「肥肉不要吃，豬油也要少吃，否則膽固醇會過高」，相反地，它們被視作上好營養品，豬油拌飯配一道小菜，就是桌上最受歡迎的一頓晚餐。如今，去餐館打個牙祭，點一道梅乾扣肉，女兒就睜大眼睛說：「爸爸不可以吃」，我若吃了，就好像犯了什麼大罪似的。對健康的警覺心雖提升不少，但口福也犧牲殆盡。

驗血報告中另外兩個重要指標是血糖與糖化血色素，這兩樣是糖尿病 的重要指標，數字若是偏高，就容易患糖尿病。自從我上了「糖尿病前期」的黑名單，就此與甜食絕緣，不論是與朋友聚餐或是生日聚會，妻兒總是在旁當糾察，小孫子更是指著甜點或蛋糕，大聲地宣布：「阿公不可以吃這個，因為這是甜的。」大家望著我，我就像一個三歲孩子一樣，腼腆回應：「好吧，我以後再吃。」為了自己的健康，只好口水往肚裡吞， 犧牲眼前的最愛，為以前的貪吃付出代價。

努力了一年，今年的成績單差強人意，上述五個指標，其中三個都有好的表現，只有兩個表現平平。這不能怪我，因為三十年前的驗血報告就顯示出相似的數字，三十年如一日，未曾改變太多。妻手裡拿著驗血報告，「先下手為強」地大聲宣稱：「降脂尚未成功，口忌仍需努力。」看樣子，我今年的口福又要打折了。