二○二五年冬天，已到耆壽之年的父親因為身體不適，住進了北加州 的華盛頓醫院。為了能更好地陪伴照顧他，我申請在家工作，老闆不僅批准我每星期多一天遠距辦公，還主動表示可以根據需要提供更多支持。這份理解和關懷，令我不僅感激，也感到十分安慰。於是，我常常在醫院父親的病床前， 一邊工作，一邊隨時照顧他的需要。

有一天，父親睡著時，一名護士走進病房，見我正專心在電腦上工作，好奇地問了一句：「你的工作很重要吧？」我幾乎不假思索地回答：「沒有你的工作重要。」他忍不住笑了起來，神情既意外又溫暖。

其實，我是真心這樣認為的，並非一絲恭維。雖然我一直很尊重自己的工作，也確實把它看得很重要，但面對病床上的父親，我感到自己的工作顯得無力，遠不如護士送上一瓶藥，或幫父親翻身、清理身體更有幫助。於是，我進一步解釋說：「你的工作直接關係到人們的生命，難道不重要嗎？」

他聽了很高興，便和我聊了起來。我這才知道，他以前是消防員，曾經常常需要應對各種醫療緊急情況。我忍不住豎起大拇指說：「太了不起了，當初就是因為我撥打九一一急救電話，消防員及時趕來，專業又盡責地照顧爸爸，把他抬上救護車，送到醫院及時治療，才沒有留下後遺症，我真的非常敬佩。」

他點頭說道：「是的，但消防員的工作也很不容易，尤其在把病人抬送上救護車時，更要格外小心，確保安全。也因為有了那幾年消防隊的經歷，後來我才有機會轉做護士。」

我真誠地感謝他和所有醫護人員對父親的照顧，在救護與治療父親的過程中，他們就像英雄一般。這些專業醫護人員對父親病情的理解與關懷，以及溫柔體貼的照護，讓父親始終對康復充滿信心，並積極配合治療，也大大改善了他的住院經驗。若不是父親生病，我也沒有機會遇見這些令人敬佩的醫務工作者。

在醫院陪伴父親的日子裡，我常常被護士們的工作深深感動。因為父親年邁體弱，有一名護士每次幫他清潔身體時，為了避免讓他感到寒冷不適，都會先把濕巾放進熱水裡，待溫度適宜後，才替他輕柔地擦拭。

還有一次，父親因為襪子太厚，自己無法把鞋子穿上，一名護士助理見狀，立刻俯下身子，耐心地替父親一點一點穿好鞋子。

為了表達由衷的感謝，我盡可能記下這些醫護人員的名字，提名他們參加「DAISY傑出護士獎」，希望能以這樣的方式表達敬意，肯定他們對所有病人的付出；也盼望他們感受到自己的工作被看見和認可，從而更有信心地繼續守護更多需要幫助的人。