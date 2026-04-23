旅行可以開闊心胸，擴展眼界，會接觸到不同的看法，學習到新的事物，甚至觀察到人情冷暖。中國人自古相信行萬里路勝讀萬卷書，確有道理。對個人來說，去過多少地方不重要，而重要的是歸來後，增長了什麼見識。

這次決定去法國南部度假，最重要的原因是發現了有從鳳凰城（Phoenix）直飛巴黎（Paris）的班機，飛十個小時就可抵達目的地。我們在法國停留最久，印象也最深刻的地方就是尼斯（Nice），這是地中海周邊多個旅遊景點中最可愛的古老城市，公元前四世紀，希臘人就在此定居，其後它陸續為幾個國家所占據，一百多年前才歸屬法國。

尼斯市中心的大噴水池中間有個高大的裸體雕像，雕像不遠處就是聖誕節 市集，人潮不斷，市集裡面有各種土產和美食，從法國各地、義大利 、英國到墨西哥 都有，甚至還有賣糖炒栗子的。每一個攤位都占有一個活動小木屋，設計巧妙，兩邊有門，前半部上半面打開後可以遮蔽太陽或雨水；中間一小段往前一推，就是一個長桌，可放置出售物品，晚上收攤只要關鎖，不用天天將貨物打包搬走，這種設計確實聰明。

由雕像往海岸的方向走，不遠處就可看到地中海，不知不覺中就踩上了寬敞的英格蘭步道（Promenade des Anglais）。步道沿著海灘建造，全長四點三英里，既寬且長，平坦潔淨。步道一邊是地中海，另一邊是面海的樓房，漫步在寬敞的大道上，仰望帶著雲彩的天空，面對著蔚藍色的海水，呼吸著新鮮空氣，享受溫暖陽光，看著大家輕鬆平和的神情，的確是人生一大享受。走累了，旁邊就有鐵製的座椅，隨時可以坐下來休息。

步道以英國命名其來有自，這個工程是一個英國人想出來的點子。冬天歐洲和俄羅斯的有錢人都喜歡到尼斯避寒，而許多無家可歸的人也紛紛到尼斯來保命，於是有人就建議說，何不雇用這些貧苦的遊民來建造沿海的步道？一方面解決了這群無業遊民的生計問題，一方面以簡陋的工寮作為他們棲身之地，如此一來，不光解決社會問題、治安問題和市容問題，還為尼斯的觀光事業奠定了永久的基礎，如今遊人不絕如縷。

這個一舉數得的工程，證明尼斯是個充滿生機與祥和氣息的城市。尼斯人沒有將無家可歸的人妖魔化，而是靠他們來完成這個大工程；他們有智慧、有眼光，肯聽取聰明人的意見，不得不讓人佩服。而不少作家和藝術家都曾在這裡捕捉靈感，例如德國哲學家尼采、俄羅斯文學家契可夫、英國歌手艾爾頓強等。

在尼斯的另一邊，我們發現有家速食店在賣「包漢堡（Bao Burger）」，是用水蒸的包子取代火烤麵包所做的漢堡。想來這也是中國人想出來的新花樣，世界各地食物文化的融合創新，總有無限想像空間。

這次去尼斯，見識到了新的事物，增長了見識。我能理解為什麼許多人會一去再去，念念不忘地中海邊的這座好城 ──尼斯。Nice的意思就是「好」，一個好得很的城市。