孫子安迪前幾天過了五歲生日。五歲懂些事了，這次過生日他就很有主見。

先是對吃什麼有自己的想法，這一天他父母都按他的想法辦。安迪說早餐想吃義大利 麵，中午去滑鐵盧（Waterloo）市的麥當勞 吃生日歡樂餐，有漢堡、蛋糕、飲料，他對店家送的玩具很感興趣，晚餐要在家裡吃番茄雞蛋 長壽麵。

二是關心能收到什麼禮物。他爸爸媽媽送了會移動、唱歌的玩偶和遙控汽車，我們給他一本有湯瑪士小火車的書，同時按慣例送他二十加元的紅包。安迪現在對錢有點明白了，知道可以拿去買自己喜歡的東西，兒子給他一個錢包，他把累積的錢都放在裡面。

一拿到我們給的二十元，安迪趕忙去把錢包找出來，裡面有多張紙鈔，我們要他數數，他可數不清一共有多少，我們幫著算，一共有一百四十三元。我們春節給的一百元，說是存在他媽媽處了。

五歲的安迪現在頗有些本領，在iPad上玩遊戲很老練，汽車繞過障礙一點也難不倒他。他用iPad拍照片更拿手，不過都是一些歪鼻子、斜眼睛的怪照，看了令人忍俊不禁。到了我們公寓，安迪立刻就玩起iPad，他三歲不到的弟弟趴在旁邊看。

安迪特別喜歡畫畫，都是寫意畫，例如爸爸、媽媽、姊姊、弟弟都在汽車上，由他開車。我要他送我一張畫作紀念，他很快完成有七頁的「畫冊」送給我，裡面的畫要經過他說明我才看明白，有小汽車、帶很多窗戶的校車、吉普車、拖拉機和怪物卡車等，想像力很豐富。

安迪從小就記性好，一歲半時我教他認漢字，他很快就記住了。兩歲時他特別喜歡恐龍玩具，我給他一本恐龍畫冊，他把各種恐龍的名稱說得很順溜，有些我都搞不清。

他對汽車特別有興趣，幾乎叫得出街上所有汽車的品牌，我們坐在車上，一路上只聽他高呼兩邊開過的車名；回想我自己，到了一九四八年初中快畢業才知道「福特」、「道奇」這兩種車。我看安迪這麼喜歡車子，就特地把各種汽車的標牌拍下來，存到電腦裡，他一到我房間就要看，百看不厭。加拿大滑鐵盧年年舉行老爺車巡迴，我拍了一集老爺車，他更是喜歡。

過去五年來，有些趣事讓我印象特別深。媳婦生他時，我老伴已高齡八十，我們回去照料媳婦坐月子，樓上樓下一天多次送湯送飯。到安迪百天時，恰逢我和老伴生日相近，我建議買個大蛋糕同賀，上面寫著：「生日快樂，安迪一百天，爺爺奶奶一百六十一歲」。

安迪不到一歲就去兒童中心接受薰陶，兩歲時上午有三堂課，每堂三十分鐘。有一天我們送他去，第一堂課老師吹起氣球，把氣逼進水瓶，使水由另一管子射出，讓孩子體會氣體的壓力。第二堂是唱歌遊戲課，第三堂是手工課，做一個小花環，讓孩子帶回去給媽媽作母親節禮物。

安迪和姊姊感情好，對比他小兩歲的弟弟也有當哥哥的氣魄。春節時，我們給孩子們發紅包，安迪覺得他比弟弟大，他也要給弟弟發紅包。看到這種情景，我們由衷地感到高興。