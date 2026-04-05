我常覺得，我們居住的地方不僅是磚瓦圍合的空間，更是靈魂與天地對話的場所。幸運的是，我在喬治亞州雅典城（Athens）的住所便擁有這樣一份得天獨厚的饋贈：後院緊鄰一泓清池，水塘後面環繞著長滿松針的坡地。這是一片由草木與生靈共同編織的樂土，四季流轉，各具其神。

在冬季寒霜未褪的清晨，我步入陽台，常會驚起一隻藍灰色的蒼鷺。牠那剪影般的雙翼劃破晨曦的寂寥，宛如水墨畫中驚鴻一筆。岸邊，小鹿靜默站立，彷彿在屏息等待第一縷陽光的洗禮。鴛鴦在寒水中悠然漂浮，如同一塊塊游動的彩繪錦緞；而孤傲的小鷹佇立枝頭，用犀利的目光巡視著平靜的水面。

春天的喧囂則充滿了生機的禮讚，當春風拂過，藍莓、梨樹與桃樹競相綻放，繁花滿枝。此刻的陽台有時成了青蛙的棲息地，即便將其置於掌心，牠也依然氣定神閒。花圃間彩蝶翩躚，羽翼上的斑斕是春日最絢麗的筆觸；水面上，蜻蜓輕點漣漪，泛起陣陣微波。牠們採集芬芳，親吻花蕊，是大地最輕柔的耳語。

當秋意漸濃，藍莓樹掛滿了一串串如紫葡萄般的果實，無花果也褪去青澀，結出深紅誘人的甜蜜果實。這是品嘗各種香甜水果的時節，每一顆果實都沉澱了陽光與雨露的味道，讓人的心境隨之變得豐盈充實。深秋的景色最美，層林盡染，繽紛的落葉倒映在清澈的水面，如詩如畫，令人沉醉其中。

每當四季更迭，唯有那成群的小鳥從未停歇，牠們如跳躍的音符，在松濤與水波之間奏響自然的樂章。松鼠則在花園與樹梢間敏捷地穿梭，偶爾停下腳步，旁若無人地咀嚼著墜落的堅果，為靜謐的時光平添了幾分生趣。

我住在這個充滿詩意的地方，看雲影拂過水鏡，看萬物在窗外起舞，時間彷彿慢了下來。我不再是一個匆忙的過客，而是這自然畫卷中安詳的一筆。

看鷺起、等鹿來、聽蟬鳴、觀蝶舞， 這些細碎而美好的瞬間，讓平凡的日子過得令人愉悅。這個住所不僅賦予了我生活的樂趣，更成為了攝影與繪畫創作的靈感來源之地。