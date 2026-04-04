上班的午休時間，常會見到同事珍妮佛的手裡拿著一杯看上去糖分不少的星巴克咖啡 ，但她卻身材苗條體態輕盈，跟其他因愛喝甜咖啡而體型變得肥胖的同事相比，有一種得天獨厚的優越感。有一次我好奇問她：「妳那麼愛喝甜咖啡，怎麼還能夠保持如此好的身材，甚至比以前更瘦？」

她莞爾一笑：「三年前我做過縮胃手術。」我一聽有點懵了：如此纖瘦的她有必要做縮胃手術？

看到我咋舌的樣子，她淺淺一笑，繼而娓娓向我道來她的故事。自從三年前生下第三個孩子後，看著原本窈窕的身形逐漸變得肥胖，這對一向愛美的珍妮佛無法接受。她向家庭醫師諮詢做縮胃手術，但是醫師覺得她的體型不足以冒險。有點沮喪的她，剛好遇上一個去墨西哥 做了縮胃手術回來的朋友，她饒有興趣了解細節後，就瞞著丈夫去了墨西哥某個城市的一間醫院，花了約四千美元及前後三天的時間。手術在她的肚子留下了三個切口，做好手術後僅在醫院逗留了一個晚上，第三天就回來洛杉磯（Los Angels）了。

回家後珍妮佛才告知丈夫這一切，丈夫怪她太過魯莽，畢竟孩子出生才三個月，身體尚未恢復產前的狀態也是正常。但當時的她不以為然。

但珍妮佛也為自己的極端行為付出了代價。縮胃之後導致胃酸反流至食道，引起燒心、反酸、胸痛等症狀，讓她渾身不舒服，導致一段時間需要請假在家休養。她的飲食從正常分量減少到一半都不止，剛開始還需按照醫師建議的食譜來搭配，且以流質為主，每次進食只能吃一點點，哪怕肚子覺得餓也無法吃太多；同時還要忍受惡心，因為喝多或吃多點就會吐。那段時間因為飲食限制，珍妮佛的身形一下子變瘦了，衣服全買新的。花了整整一年磨合，她的胃和食物總算和平相處。

看著珍妮佛白皙光潔的肌膚及窈窕的身姿，擁有精緻的高鼻梁和深邃的大眼睛，三十七歲的她比一般的墨西哥女子顯得更年輕可人，更不像是已有三個孩子的媽媽。她和丈夫的感情也甜蜜恩愛，應該算是擁有完美的人生，但是她仍有不滿意的地方，覺得自己因為瘦得過快留下後遺症，肌肉鬆弛不夠結實。

我多嘴問她一句：「妳後悔做了這個縮胃手術嗎？」她沉吟片刻：「再讓我選擇一次，我絕不會。」可惜世上沒有後悔藥。

我認識兩個真正因為肥胖而做縮胃手術的同事，其中一個是菲律賓人，近兩百磅的體重讓個子不高的她顯得格外臃腫，據她說縮胃手術後減了四十磅，但外表看起來沒有多大改變。印象最深刻的，是一次同事聖誕節吃自助餐，一進餐廳，她就告訴服務員要打包外帶，全程她就和我們坐在一起聊天，沒有再碰任何食物。

而另外一個身材巨型的墨西哥同事手術後變化很驚人，整個人縮小了一半，可惜好景不長，沒過多久居然又恢復了以前龐然大物的身型，等同白白捱了痛苦的體驗。

醫美也許會帶來一時的改變，但無法保證效果恆久。以縮胃手術達到變瘦效果確實有點極端，避免肥胖最大的根源還是要靠自己管住嘴、邁開腿。